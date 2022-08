Questa potrebbe essere la moto più costosa al mondo

Fonte: kruse gws auctions All'asta quella che potrebbe essere la moto più costosa del mondo: è l'ultima Harley di Elvis

Potrebbe essere la moto più costosa al mondo. Elvis Presley la acquistò l’11 agosto del 1976, pochi giorni prima di morire: la Harley-Davidson Flh 1200 Electra Glide appena messa all’asta è stata in assoluto l’ultima motocicletta di Elvis, e ha percorso appena 203 chilometri prima di finire ben custodita in un museo del South Dakota, dove è rimasta per più di trent’anni.

L’Harley, completamente customizzata e rimasta esattamente come l’aveva voluta Elvis per sé, torna all’asta per Gws nell’ambito di un’iniziativa speciale dedicata al Re del Rock, “The Lost Jewelry Collection of Elvis Presley and Colonel Tom Parker”.

L’ultima motocicletta di Elvis

L’ultima moto di Elvis Presley era già stata battuta all’asta nel 2019 per Artifacts of Hollywood: l’Electra Glide fu venduta allora per la cifra astronomica di 800mila dollari, circa 726mila euro al cambio di allora, diventando una delle motociclette più costose di sempre.

L’Harley Davidson del Re del Rock torna oggi all’asta pronta a battere ogni record: l’ultima moto di Elvis ha infatti una storia speciale, che potrebbe renderla la moto più costosa di sempre. The King era un noto appassionato di Harley, e diventò un membro effettivo dell’American Motorcyclist Association nel 1956.

Dopo aver guidato una ST del 1956, una KH dello stesso anno e una FLH del 57, Elvis acquistò l’Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide nell’estate del 1976, pochi giorni prima di morire: ci percorse appena 126 miglia, circa 200 chilometri, poi la due cilindri finì sotto una teca di vetro al Pioneer Auto Museum di Murdo, nel South Dakota.

Dopo oltre trent’anni di permanenza al museo, la motocicletta – che è ancora formalmente intestata a Elvis Presley – torna all’asta insieme a gioielli, chitarre, spartiti e abiti di scena appartenuti al Re del Rock. Chi si aggiudicherà l’ultima Harley di Elvis riceverà anche una lettera autografa di Priscilla Presley, vedova dell’artista, e con ogni probabilità vedrà il suo storico acquisto sui quotidiani di tutto il mondo, come specificato dalla Casa d’aste.

L’offerta più alta, al momento, si ferma a 150mila dollari, ma la prospettiva è quella di vedere la quotazione salire nel giro di poco tempo, superando forse la cifra del 2019 ed entrando così nell’olimpo delle moto più costose di tutti i tempi.

Fonte: kruse gws auctions

La moto più costosa di sempre

L’Electra Glide di Elvis Presley potrebbe diventare la moto più costosa di sempre tra quelle battute all’asta. In termini assoluti, il primato di motocicletta più costosa di sempre spetta ancora alla Neiman Marcus limited edition Fighter, un’opera d’arte su due ruote i cui 45 esemplari hanno un valore di circa 11 milioni di dollari.

Ci sono poi la Harley Davidson Bucherer Blue Edition, con viti d’oro e diamanti, e Cosmic Starship, una speciale moto della Casa di Milwaukee dipinta a mano dal pittore americano Jack Armstrong, che valgono oltre 1 milione e mezzo di dollari.

Quanto alle motociclette vendute all’asta a cifre record, quello di moto più costosa sarebbe detenuto dalla leggendaria Captain America, l’HD di Peter Fonda in Easy Rider, venduta all’asta nel 2014 per 1,3 milioni di dollari. L’asta però venne annullata, poiché si scoprì ben che la moto non era autentica; il record ufficiale della moto più costosa mai venduta all’asta spetta quindi a un’altra due ruote: una Vincent Black Lighting del 1951 che fu venduta nel 2018 per 929.000 dollari.

L’ultima Harley di Elvis potrebbe superare la quotazione della mitica moto inglese, e forse diventare l’Harley più costosa di sempre, battendo anche il prezzo record delle due ruote di Milwaukee da record e della mancata vendita della storica Captain America.

Già nell’asta del 2019, realizzata sempre da Gws, gli organizzatori puntavano a raggiungere una cifra vicina ai 2 milioni di dollari: l’obiettivo, per l’ultima Harley di Elvis, è di diventare la moto più costosa mai venduta all’asta.