Di aste straordinarie negli anni ne abbiamo viste parecchie, ma quella che sta per essere presentata da RM Sotheby’s è forse la Ferrari più costosa di sempre . Diciamo che è in corsa per ottenere quel titolo, fino al 13 novembre, giorno in cui vedremo chi sarà il nuovo proprietario e quanto sarà disposto a pagare per portarsela a casa.

La Ferrari 250 GTO unica

Si tratta dell’unica GTO della serie I di proprietà della Squadra Corse della Scuderia Ferrari e negli anni, dal 1962 (quando è nata) ha collezionato una serie di vittorie incredibili. Come leggiamo infatti sul sito ufficiale di RM Sotheby’s dove è già presente un’anteprima dell’asta, la Ferrari 250 GTO vanta:

una vittoria di classe e un secondo posto assoluto alla Mille Chilometri del Nurburgring del 1962;

ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans del 1962 guidata da Lorenzo Bandini e Mike Parkes;

ha corso alla cronoscalata siciliana del 1965, arrivando al secondo posto nel campionato;

è stata di proprietà di un presidente del Ferrari Club of America;

vanta oggi ben 38 anni di cure meticolose grazie all’attuale proprietario;

ha vinto un FCA Platinum Award e la Coppa al Cavallino Classic;

secondo posto nella Classe GTO del Concorso di Eleganza di Pebble Beach nel 2011 (in tutto in fata c’erano 23 GTO);

Best of Show al Concorso d’Eleganza di Amelia Island;

ha vinto il Nastro Blu al Concorso d’Eleganza di Meadow Brook;

tutti i successi e le caratteristiche originali dell’auto sono ancora documentati grazie alle copie delle schede di costruzione della fabbrica, la corrispondenza del proprietario, articoli di riviste e altro ancora.

Un’icona dal valore immenso

Chissà chi sarà il fortunatissimo e facoltoso nuovo proprietario di questo gioiello, chi potrà portarsi a casa una delle rarissime Ferrari 250 GTO rimaste ancora in circolazione, dal 1962.

Lo scopriremo grazie a RM Sotheby’s, che metterà all’asta il modello a New York nel mese di novembre. Potrebbe essere la Ferrari più costosa di sempre, visto che oggi il prezzo stimato è di ben 60 milioni di dollari.

È una delle auto di Maranello più belle, ma anche uno dei modelli che negli anni ha collezionato più vittorie in diverse gare di livello internazionale, come abbiamo già visto in precedenza (sul sito di RM Sotheby’s c’è l’elenco completo e presto verranno pubblicati nuovi dettagli).

Sarà in vendita il 13 novembre a New York, in occasione della tradizionale asta di arte moderna e contemporanea che si svolge ogni anno.

Si tratta in particolare dell'unica 250 GTO di serie che in passato ha gareggiato per la Scuderia Ferrari. A breve sul sito di RM Sotheby’s verranno pubblicati sicuramente altre informazioni interessanti sulla Ferrari che potrebbe essere la più costosa di sempre, con un valore di partenza di circa 60 milioni di dollari.

Non ci resta quindi che aspettare i prossimi mesi, per sapere anche quale sarà il prezzo record di vendita di questo pezzo unico del Cavallino Rampante, uno dei gioielli più preziosi di Maranello. E chi sarà, tra l'altro, il fortunatissimo prossimo possessore che potrà aggiudicarsi questo pezzo straordinario da unire certamente a una collezione che merita? A novembre lo scopriremo, mancano solo due mesi.