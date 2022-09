La quarta generazione della Nissan X-Trail arriva in Italia

Fonte: Ufficio Stampa Nissan In arrivo in Italia la nuova generazione del SUV Nissan X-Trail

Nissan presenta la quarta generazione del SUV X-Trail che, con una storia di oltre 20 anni e 7 milioni di unità vendute nel mondo, è una delle auto più famose della Casa giapponese. Si tratta inoltre del quinto modello elettrificato lanciato da Nissan nel 2022, uno degli anni più importanti per il brand e per il mercato automobilistico, che segna l’accelerazione verso la visione Nissan di mobilità sostenibile.

La nuova gamma di crossover elettrificati di Nissan è la più nuova e completa nel panorama automobilistico italiano, e oggi ha un nuovo carattere premium, con elementi tipici del DNA giapponese. Tutto è pensato per clienti più esigenti, sia il design, che i contenuti tecnologici, le qualità costruttive e dei materiali, per chi cerca stile, prestazioni, piacere di guida, sicurezza e comfort. Il nuovo Nissan X-Trail trasmette fiducia e sicurezza al primo sguardo. Gli esterni sono caratterizzati da elementi tipici del design del marchio giapponese, come il tetto flottante e la griglia V-Motion, con il frontale impreziosito da gruppi ottici che seguono la linea del cofano.

Alla vista laterale, i passaruota generosi donano una sensazione di robustezza, mentre le modanature disegnano una linea tra passaruota anteriori e posteriori, dando dinamicità al corpo vettura. Nella parte posteriore, il montante C, il lunotto e lo spoiler si integrano fra loro per un design elegante e pulito. I clienti interessati al nuovo SUV hanno grandi possibilità di personalizzazione, ci sono infatti 10 colori disponibili per la carrozzeria e 5 combinazioni bicolore, per un totale di ben 15 varianti.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

Gli interni del nuovo Nissan X-Trail

L’abitacolo riscrive gli standard nel segmento per design e praticità. L’ambiente interno è molto comodo, ma anche funzionale, grazie alla qualità dei materiali e delle finiture, alle tecnologie per il comfort e ai sistemi di assistenza alla guida e connettività, uniti al grande spazio a disposizione. Pulsanti e interruttori sono stati pensati minuziosamente, risultano semplici da usare, oltre che molto intuitivi, e trasmettono un senso di qualità e modernità alla vista e al tatto.

Il nuovo X-Trail è l’unico SUV elettrificato sette posti disponibile sul mercato. I sedili della terza fila sono progettati per ospitare passeggeri fino a 160 cm di altezza e per accedervi basta abbattere il divanetto posteriore. Il bagagliaio è “best in class” per lunghezza e larghezza tra i passaruota e risulta ai vertici della categoria per capacità di carico con 585 litri, ben 20 litri in più rispetto alla precedente generazione.

Il sistema e-POWER di Nissan: l’elettrico senza spina

Conosciamo già il sistema e-POWER di Nissan, equipaggia il noto SUV di successo Qashqai. X-Trail è il secondo modello della gamma di Nissan in Europa con questo innovativo sistema di propulsione, un brevetto Nissan che rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrifica.

Il motore elettrico da 204 CV (150 kW) è l’unico che muove le ruote e assicura un piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una notevole coppia di 330 Nm subito disponibile, ad ogni regime e in ogni circostanza. Spingere a fondo il pedale dell’acceleratore trasmette al guidatore la stessa sensazione che si prova alla guida di una berlina dalle alte prestazioni, ma con maggiore fluidità e progressione nell’erogazione della potenza.

L’energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta da un motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri, in grado di garantire la massima efficienza e rendimento grazie all’innovativa tecnologia con rapporto di compressione variabile. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina.

L’energia prodotta dal motore termico va all’inverter e da questo può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. In nessun caso la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote. Viaggiando a bassa velocità, l’energia prodotta dal motore termico va in parte al motore elettrico e in parte alla batteria e quando quest’ultima è completamente carica, il motore termico si spegne e la macchina procede.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

L’efficienza è uno dei punti di forza di e-POWER, i cui bassi consumi e basse emissioni lo rendono il sistema ideale per ogni tipo di tragitto.

La nuova generazione del SUV di successo Nissan X-Trail è equipaggiata con un sistema di infotainment avanzato, che offre un’ampia gamma id servizi connessi, tra cui l’integrazione con gli smartphone, l’In-Car WiFi per collegare fino a sette dispositivi, e l’app NissanConnect Services per gestire e monitorare il veicolo da remoto. L’auto è disponibile in 4 allestimenti, con prezzi a partire da 38.080 euro.