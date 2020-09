Puma e Kuga, le ibride Ford le più vendute in Italia

editato in: da

Puma, il nuovo Suv di Ford arriva in Italia con questo prezzo

Nuova Kuga: la Ford più elettrificata di sempre

Puma Hybrid e Kuga Plug-In Hybrid sono due auto che, a pochi mesi dal lancio, vantano numeri di vendita da record. Vetture uniche per Ford, che rappresentano il successo del processo di elettrificazione del brand.

Puma, crossover compatto che coniuga un design degli esterni dalle linee sinuose con soluzioni di spazio intelligenti e l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid, si conferma l’auto ibrida più venduta del 2020. Con 9.090 unità EcoBoost Hybrid vendute dal lancio di gennaio a oggi, Puma è stata molto apprezzata dai consumatori italiani. Il pluripremiato EcoBoost 1.0 3 cilindri abbinato a un motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V, è stato sviluppato per ottimizzare l’efficienza nei consumi e offrire un’esperienza di guida più reattiva e gratificante. È inoltre una soluzione economicamente vantaggiosa per una mobilità più consapevole.

Ma non è tutto, il successo di Puma si deve anche alla ricerca stilistica, il team di designer ha creato delle nuove linee sinuose che evidenziano l’equilibrio nelle forme e garantiscono stile, accessibilità e capacità di carico senza compromessi. Puma è affascinante, dinamica e sportiva. La novità del MegaBox, il vano aggiuntivo lavabile nel bagagliaio di cui abbiamo parlato al momento del lancio dell’auto sul mercato, offre una capacità di ulteriori 80 litri ed è in grado di alloggiare oggetti fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale.

La sostenibilità e il rispetto dell’ambiente si uniscono al divertimento e al piacere di guida in un’unica auto, grazie alla possibilità di adattare le modalità di guida in base al proprio stile o alle condizioni stradali. Le tecnologie di assistenza alla guida e il modem integrato FordPass Connect ne completano la ricca dotazione di serie.

La nuova generazione di Kuga è stata lanciata lo scorso mese di marzo, si tratta dell’auto di Ford più elettrificata di sempre, il primo modello a offrire 3 versioni ibride, è già l’auto plug-in più venduta nei primi 8 mesi dell’anno, con 1.132 unità immatricolate dal lancio. Kuga viene venduta nell’elegante declinazione Titanium, nella sportiva ST-Line e nell’esclusiva Vignale.

La struttura split-power combina un motore benzina a quattro cilindri Atkinson da 2.5 litri, un motore elettrico e una batteria agli ioni-litio da 14,4 kWh per produrre 225 CV in grado di garantire 72km NEDC (56km WLTP) di autonomia in modalità elettrica. I conducenti possono scegliere quando e come utilizzare la batteria attraverso le modalità EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charge.

“In Ford riteniamo il processo di elettrificazione sia lungo e graduale e che, per questo, debba essere gestito attraverso l’offerta di diversi livelli di elettrificazione, pensati in funzione della destinazione d’uso del veicolo e delle esigenze del cliente” ha dichiarato Fabrizio Faltoni Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia. “E’ l’impegno preso da Ford: offrire una versione elettrificata per ogni veicolo venduto in Europa, introducendo 18 veicoli elettrificati entro la fine del 2021”.