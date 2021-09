Pronto il debutto per una nuova Alfa Romeo

Alfa Romeo parla ormai da tempo dell’avveniristico SUV Tonale, l’ultimo nato della Casa, il cui concept era stato svelato al pubblico per la prima volta in anteprima mondiale in epoca pre-Covid. Lo avevamo visto all’edizione del 2019 del Salone di Ginevra, in tutto in suo fascino.

Stiamo aspettando con ansia che finalmente l’auto debutti sul mercato, in questi due anni e mezzo infatti, sicuramente anche a causa della difficilissima situazione del settore auto causata dal Coronavirus (che anche oggi sta travolgendo l’intero comparto), il lancio del SUV è stato rimandato più e più volte purtroppo. In arrivo però nelle ultime ore alcune novità, pare infatti che Tonale sia tornato a farsi vedere sulle strade pubbliche, ovviamente camuffato per bene, in modo da non rovinare la sorpresa a tutti gli appassionati del Biscione e non, che da mesi lo attendono.

Forse siamo vicini alla svolta, alcuni rumors parlano di un ripensamento da parte del CEO della Casa di Arese, Jean-Philippe Imparato, che pare non fosse completamente soddisfatto del modello plug-in hybrid di Alfa Romeo, motivo in più per cui probabilmente la produzione in serie è stata ulteriormente rimandata. Secondo le notizie sul web, pare che non vedremo il SUV prima dell’inizio del 2022, quindi dobbiamo essere ancora un po’ pazienti.

Nelle ultime ore, come dicevamo, è stato avvistato un esemplare camuffato in prova su strada, ovviamente i dettagli sono stati ben nascosti per non svelare nulla e lasciare ‘l’effetto sorpresa’ per il momento del reveal ufficiale. Quello che sappiamo, ormai da tempo, è che molto probabilmente l’auto sarà costruita sulla stessa piattaforma che viene usata per la realizzazione di Jeep Compass e che la Casa metterà in gamma sicuramente diverse versioni di propulsori a quattro cilindri. Per quanto riguarda la potenza e le performance del SUV ancora non sappiamo nulla, il Biscione non lascia trapelare nessuna informazione ufficiale.

L’inizio della produzione del SUV ibrido Tonale era programmato per il mese di ottobre 2021 qui in Italia, nell’impianto di Pomigliano d’Arco. Un’auto innovativa, non soltanto per l’inedita tecnologia ibrida plug-in, ma anche perché porterà Alfa Romeo per la prima volta nel segmento dei SUV compatti. Al momento le vendite del brand infatti si concentrano sui modelli Giulia e Stelvio e purtroppo sono anche molto calate, vediamo cosa cambierà con il lancio di questo nuovo modello.