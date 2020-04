Promozioni per Fiat e Alfa Romeo: sconti sino a 9mila euro

editato in: da

Alfa Romeo Giulia e Stelvio, tutte le novità 2020

Ancora pochi giorni per l’iniziativa di FCA chiamata Live Week, il programma che, con una semplice procedura on line, consente di beneficiare di un vantaggiose promozioni per il prossimo acquisto di una vettura o un veicolo commerciale di FCA.

C’è tempo sino fino al 25 aprile 2020 per scaricare un coupon promozionale per l’acquisto di una vettura o veicolo commerciale del Gruppo a condizioni particolarmente vantaggiose.

Il bonus è scaricabile direttamente dai siti ufficiali dei singoli marchi ed è valido sino al 31 luglio 2020 e, in caso di finanziamento, prevede che la prima rata sia a gennaio 2021 offrendo così una maggiore serenità per il futuro.

Sul sito di Fiat sono disponibili i coupon per l’intera gamma – dai 4.000€ per la Panda ai 6.500€ per la 500L (solo con finanziamento).

Collegandosi al sito Alfa Romeo è possibile scaricare i coupon con importi fissi per ogni modello: dai 9.000€ per la Giulietta (solo in caso di finanziamento) ai 7.000€ di Giulia e 8.500€ di Stelvio.