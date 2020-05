Promozione Hyundai per ripartire con un’auto nuova

editato in: da

Fin dall’inizio dell’emergenza di Coronavirus, la priorità di Hyundai Italia è stata quella di tutelare la sicurezza e la salute di clienti, dipendenti, rivenditori e partner applicando misure di contenimento e protezione e mantenendo continuità nell’erogazione dei servizi.

La Casa ha rafforzato ed esteso a tutta la gamma la nuova formula “Compra Oggi e Paga nel 2021”, oltre all’estensione della garanzia e alla proroga dell’assistenza stradale. Fino al 31 maggio privati, professionisti e aziende potranno sottoscrivere un contratto che prevede zero anticipo e pagamento della prima rata a gennaio 2021.

Hyundai Italia ha deciso di includere in tutti i nuovi contratti il programma di indennizzo “Protezione Hyundai”, per assicurare la massima protezione al cliente: prevede un rimborso pari a 2.500 euro in caso di perdita del lavoro o chiusura dell’attività. La polizza è offerta gratuitamente e ha una durata di 12 mesi dalla data di acquisto.

La campagna #TorniamoAViaggiare invece dà la possibilità di scaricare un voucher dal sito ufficiale per ottenere un bonus extra fino a 1000 euro, in aggiunta alle promozioni. Il vantaggio cliente legato al voucher varia in base alla data di immatricolazione della vettura e ha un valore massimo di 1000 euro sui SUV Tucson, Kona, Santa Fe e su IONIQ mentre su Nuova i10, i20 e i30 il valore massimo è di 500 euro.

Tutti i modelli Hyundai sono disponibili con un finanziamento che include la possibilità di acquistare la polizza “Credit Life”: i dipendenti del settore privato possono usufruire di un indennizzo fino a 12 rate in caso di perdita dell’impiego, oltre all’indennizzo del capitale residuo per l’assicurazione sulla vita e all’inabilità totale permanente in caso di infortunio e malattia.

Il brand ha messo a punto un protocollo di sicurezza e salute per il servizio vendita e post-vendita. In accordo con le linee guida emanate dal Governo e le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti i concessionari Hyundai sono in grado di gestire in piena sicurezza l’interazione con il cliente.

Si prevede l’igienizzazione degli ambienti due volte al giorno, Dispositivi di Protezione Individuale per gli incontri con i clienti, all’ingresso ci sono gel igienizzante, salviettine disinfettanti e guanti monouso. Le scrivanie dei venditori hanno una paratia e il personale evita l’assembramento. Ogni venditore accompagna il cliente per tutta la durata della visita evitando contatti fisici e mantenendo la distanza di sicurezza. Il test drive è disponibile su tutti i modelli rispettando le norme di sicurezza, è necessario prenotarlo in anticipo. Tutte le auto vendute in Italia dispongono della garanzia Hyundai “5 anni a Km illimitati”.