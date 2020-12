Promozione Fiat Panda a dicembre: i prezzi

editato in: da

Fiat Panda, sul mercato arriva la versione Sport

Dicembre 2020 offre delle promozioni speciali per tutti i clienti Fiat amanti della Panda, che da tempo ormai è in vetta alle classifiche delle auto più vendute in assoluto. Fino al 31 dicembre ci saranno ci saranno sconti imperdibili sulla reginetta Fiat, la celebre city car.

Iniziamo con il modello ibrido con motore 1.0 da 70 cavalli di potenza (listino 13.900 euro), climatizzatore e radio DAB, offerto a 11.400 euro o 9.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid FCA Bank. Anticipo 0, prima rata dopo un mese, prime 24 rate mensili da 108,58 euro e successive 72 da 162,26 euro. La stessa auto (listino 15.500 euro) è disponibile anche nella versione Sport con radio DAB touchscreen da 7” con Apple CarPlay e Android Auto, interni sportivi neri e dettagli rossi, logo “Sport” e cerchi in lega da 16”, in promozione speciale per il mese di dicembre a 12.700 euro o 11.200 euro con finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid FCA Bank. Anticipo 0, prima rata a 30 giorni, prime 24 rate mensili da 121,58 euro e successive 72 da 181,90 euro.

Altro modello di Panda che gode di promozioni speciali entro la fine del 2020 è la Wild 4×4 0.9 TwinAir 85 CV (listino 17.350 euro), con cerchi “4×4” Style neri da 15”, radio DAB Uconnect Mobile. Il suo prezzo di listino in questi giorni è scontato a 14.400 euro o 12.900 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Anticipo 0, prima rata a 30 giorni, prime 24 rate mensili da 138,58 euro e successive 72 da 207,58 euro.

Infine la nuova Panda City Life 0.9 in grado di sprigionare la potenza di 70 CV, con alimentazione metano/benzina, con cerchi “Life Style” da 15” e radio DAB Uconnect Mobile, viene venduta ai clienti interessanti entro il 31 dicembre 2020 ad un prezzo speciale di 14.300 euro o 12.800 euro con finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Anticipo 0, prima rata a 30 giorni, prime 24 rate mensili da 137,58 euro e successive 72 da 206,07 euro. Tutte le promozioni sono riprese dal sito ufficiale Fiat, valide fino al 31 dicembre 2020 e solo in caso di rottamazione di un’auto usata. Chi vuole una nuova Panda sotto l’albero di Natale, si deve affrettare.

Sul sito ufficiale è possibile vedere anche promozioni speciali per quanto riguarda la nuova 500 hybrid (da 11.350 euro), nuova Fiat Tipo Cross (da 16.900 euro) e Station Wagon (da 15.400 euro) e finanziamento GO EASY da 99 euro al mese per Nuova Fiat 500 entro il 31 dicembre 2020.

Cerchi un’auto nuova? Consulta il nuovo listino di Virgilio Motori