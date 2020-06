Promozione Audi A3 grazie alle nuove formule di acquisto

editato in: da

Audi A3: arriva la quarta generazione

Le condizioni di Audi Value e Audi Value Noleggio garantiscono certezza nell’investimento, trasparenza nelle spese di gestione e flessibilità nelle condizioni, i clienti conoscono da subito il valore futuro garantito della nuova A3 Sportback.

Chiunque voglia comprare la compatta dei Quattro Anelli, sia nella versione 2.0 (30) TDI 116 CV che nella variante 1.5 (35) TFSI 150 CV S tronic MHEV 48V nell’allestimento Business Advanced, potrà beneficiare di una rata mensile contenuta in 199 euro. Con Audi Value noleggio è possibile godere di tutti i vantaggi di possedere un’auto senza oneri di gestione, quali bollo, assicurazione, manutenzione e assistenza, inclusi nel canone mensile di 299 euro.

Nuova Audi A3 è super versatile, presenta design sportivo, abitacolo ultra digitale, infotainment e sistemi di ausilio alla guida derivati dai modelli Audi di categoria superiore e offre ai clienti tre varianti d’assetto e un primato: è l’unica compatta premium sul mercato proposta con cinque motorizzazioni, TFSI, TDI, mild-hybrid, plug-in e a metano.

Audi Value e Audi Value noleggio sono gli strumenti di Audi Italia che rendono accessibile Audi A3 Sportback garantendo certezza nell’investimento, trasparenza nelle spese di gestione e flessibilità. I punti fermi sono la sicurezza e la massima personalizzazione, basate su operazioni differenti: l’acquisto finanziato nel caso di Audi Value, il noleggio a lungo termine per Audi Value noleggio.

Audi Value è lo strumento che rende certo il valore futuro della propria auto, prevede un anticipo e il finanziamento solo di una parte del costo della vettura, in questo modo l’ammontare delle rate è contenuto. Al temine del periodo contrattuale si può sostituire l’auto, riscattarla o restituirla.

Audi A3 Sportback 2.0 (30) TDI 116 CV Business Advanced costa 32.950 euro, la nuova generazione di Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI 150 CV S tronic MHEV 48V Business Advanced invece 36.100 euro: il valore futuro garantito sfiora il 60% del prezzo della vettura, un importo molto alto. Il cliente così può guidare da subito la sua nuova compatta sostenendo, in due anni, solo il 40% del costo del veicolo. La rata mensile di 199 euro include il piano di manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi o 30.000 km.

La flessibilità della formula Audi Value si traduce anche nella possibilità di personalizzazione della rata mensile, sulla quale influiscono l’anticipo, la durata del contratto e la percorrenza chilometrica annuale. Ogni cliente può scegliere tra sei soglie chilometriche in base alle sue esigenze. Audi Value noleggio è la formula nata sulla base dell’esperienza maturata con Audi Value, ma resa ancora più smart.

Niente costi di bollo, RCA, manutenzione e assistenza per i clienti e, per i contratti retail con durata di almeno 36 mesi, i primi tre canoni sono omaggio. Con Audi Value noleggio è possibile guidare per tre anni e 45.000 km Audi A3 Sportback 2.0 (30) TDI 116 CV Business Advanced e Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI 150 CV S tronic MHEV 48V Business Advanced pagando un canone mensile contenuto in 299 euro. Audi Value e Audi Value noleggio sono soluzioni di successo in armonia con l’approccio “technology open” di Audi alla mobilità sostenibile, di cui nuova Audi A3 Sportback è un esempio, vista la varietà di motorizzazioni disponibili.