Progetto 376: come sarà il SUV Fiat del futuro

Si chiama Progetto 376 la prossima invenzione Made In Stellantis. Un SUV Fiat che andrà in vendita in anteprima nel mercato brasiliano. Sarà equipaggiato da un motore 1.0 turbo Global Small Engine da 120 CV.

SUV e Crossover pare siano il futuro. Automobili alte, grandi, comode per la famiglia e per i viaggi, ma anche efficienti in città. Per questo motivo Fiat, ora intende mandare in pensione le varie 500X e 500L per una vettura completamente nuova. Infatti il Progetto 376 intende coniugare l'inconfondibile stile italiano con delle buone prestazioni per il suo segmento.

Secondo alcuni rendering usciti nel web, le caratteristiche del Progetto 376 riguardano quello che gli acquirenti solitamente richiedono per un SUV: interni ampi e curati, un look aggressivo e delle dimensioni notevoli. Il motore di cui sarà dotato il SUV Fiat è il 1.0 turbo Global Small Engine (GSE) una sigla che identifica i motori usati da Fiat che ottimizzano i costi e aumentano l'efficienza. Questo propulsore permette di erogare una potenza massima di 120 CV e una coppia di 190 Nm. Per quanto riguarda la trasmissione, il cambio è automatico CVT.

Non mancherà un occhio di riguardo per la tecnologia, la connessione con il web ed gli aiuti alla guida. Il sistema di infotainment Uconnect permetterà di connettersi con gli smartphone Apple e Android. Fondamentali anche i sistemi ADAS, ovvero l'assistenza alla guida. Infatti il nuovo SUV Fiat sarà dotato di frenata automatica di emergenza, avviso di collisione frontale e riconoscimento di pedoni e ciclisti. Per gli interni dobbiamo affidarci all'immaginazione o al massimo dobbiamo aspettare qualche foto o dettaglio che potrebbe apparire in rete.

Il costo della nuova vettura Fiat, a quanto si evince dai rumors, è davvero conveniente: si parte da un prezzo base di 16.000 euro. Questo è quanto si pagherà in Brasile, paese che testerà in anteprima il Progetto 376. Chiaramente un importo in diretta concorrenza con la Seat Arona ed il SUV leader assoluto della sua categoria: la Renault Captur.

Stellantis, dopo aver presentato il primo SUV marchiato Jeep, con la produzione di questo comodo SUV urbano vuole conquistare chi usa l'auto tutti i giorni per le strade di città come chi fa lunghi viaggi. Grazie al motore 1.0 non si inquina, si consuma poco e le prestazioni bastano per non far mancare il piacere di guida. Bisogna solo aspettare che arrivi in Italia.