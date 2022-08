Entra in produzione l’hypercar con tecnologia di Formula 1

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Inizia la produzione del bolide Mercedes-AMG ONE

Mercedes realizzerà solo 275 unità in totale della nuova AMG ONE, la produzione esclusiva dell’hypercar ha preso il via. I primi veicoli per i clienti saranno consegnati entro la fine del 2022. Il propulsore ibrido basato sulla Formula 1 con un motore turbo V6 da 1,6 litri e quattro motori elettrici è stato costruito dagli esperti di sport motoristici presso il Mercedes‑AMG High Performance Powertrains a Brixworth (Inghilterra), dallo stesso team responsabile anche dello sviluppo e della produzione dei Power Unit per la Mercedes‑AMG Petronas F1.

La produzione del veicolo completo sarà implementata a Coventry, nel Regno Unito. “Mercedes‑AMG ONE è il progetto più ambizioso che abbiamo mai intrapreso, dallo sviluppo alla produzione. Segna un altro punto culminante nello sviluppo strategico di successo di Mercedes‑AMG verso un futuro elettrificato. La produzione dell’esclusiva piccola serie è una sfida davvero unica. Per la prima volta, l’hypercar porta l’attuale tecnologia ibrida di Formula 1 quasi uno a uno dalla pista alla strada e combina prestazioni travolgenti con un’efficienza esemplare. Questo primato mondiale sta diventando realtà grazie al grande lavoro di squadra di Mercedes‑AMG ad Affalterbach, gli esperti di Formula 1 presso il Mercedes‑AMG High Performance Powertrains a Brixworth e il nostro partner di produzione Multimatic. Noi come l’intero team siamo molto orgogliosi di aver ora avviato la produzione dei primi veicoli per i clienti”, ha affermato Philipp Schiemer, presidente del consiglio di amministrazione di Mercedes‑AMG GmbH.

La realizzazione dell’auto speciale

La produzione esclusiva dell’auto è completata a mano in un totale di 16 stazioni di assemblaggio e collaudo. Molte fasi di lavoro ricordano la produzione di orologi di lusso di alta qualità: alcuni sottosistemi vengono prima premontati e testati per il funzionamento, quindi smontati nuovamente e solo successivamente installati nel veicolo.

Nell’intero processo di realizzazione e assemblaggio, i tecnici devono tenere conto della laccatura finale, che aggiunge spessore al materiale, un compito altamente difficile e specializzato. Una volta che tutto combacia perfettamente, le parti, comprese le portiere e i cofani, vengono smontate di nuovo e poi dipinte a mano: questo assicura la perfetta corrispondenza dei colori dell’intero veicolo.

Nella fase di assemblaggio successiva, vengono uniti anche il ​​gruppo propulsore e la carrozzeria: il motore turbo V6 da 1,6 litri, la batteria ad alto voltaggio e i quattro motori elettrici sono stati tutti precedentemente testati a caldo sui banchi di prova di Brixworth, per garantire le ottime performance; si tratta esattamente dello stesso processo che viene realizzato per le Power Unit Mercedes di Formula 1. Con il suo motore a combustione interna e quattro motori elettrici, questo modello ibrido ad alte prestazioni eroga 782 kW (1.063 CV) di potenza complessiva (il biglietto da visita per i modelli AMG) e raggiunge la velocità massima di 352 km/h (limitata).

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

I controlli di qualità

In totale, sono più di 50 gli specialisti che lavorano su ogni singola Mercedes‑AMG ONE. Dopo ogni stazione, ci sono controlli di qualità approfonditi basati su caratteristiche definite, con conseguente realizzazione della documentazione inerente il processo produttivo. Il meticoloso sviluppo dell’hypercar è completato dai più recenti metodi di produzione di Industry 4.0, che Mercedes‑AMG utilizza anche nella sede di Affalterbach per la produzione di motori AMG.

La fase finale della produzione è sul banco di prova, dove ogni Mercedes‑AMG ONE viene sottoposta a test finali da parte di un collaudatore. Non appena viene data l’approvazione, il veicolo viene dotato di un’adeguata protezione per il trasporto e viene mandato alla sede Mercedes‑AMG di Affalterbach. È qui che si svolgono sia il briefing tecnico del veicolo da parte degli esperti Mercedes-AMG ONE che la consegna. L’auto è in vendita a un prezzo di 2.2 milioni di euro, prime consegne entro fine anno.