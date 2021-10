Il produttore dell’iPhone lancia la sua auto elettrica

In passato abbiamo parlato della prima auto elettrica di Apple, ancora non sappiamo ufficialmente quando e se verrà prodotta, ma ciò che è certo oggi è che il produttore di iPhone invece ne sta realizzando una tutta sua. Si tratta del colosso cinese Hon Hai, proprietario di Foxconn, che mira a diventare una nuova Casa automobilistica globale.

Non uno ma ben tre i modelli presentati dall’azienda, un autobus a ioni di litio e due auto inedite, la Model E e la Model C. Lo sviluppo dei veicoli è avvenuto in soli 12 mesi, interamente all’interno dell’azienda, con un tempo record per quelli che sono gli standard dell’industria automobilistica. Sarà la Foxtron (joint venture tra Foxconn e Yulon Motor, Casa auto di Taiwan) ad occuparsi della produzione.

E intanto che attendiamo la prima auto di Apple (già annunciata da mesi), ecco i tre modelli differenti proposti dal colosso hi-tech, per coprire una buona fetta di mercato: un autobus, un SUV e una berlina. Foxconn, noto per la produzione di iPhone e altri smartphone, tra cui quelli di Xiaomi, ha deciso di investire la notevole cifra di 10 miliardi nell’auto elettrica, nei prossimi 10 anni. Una somma importante, anche se non enorme per quello che accade di consueto nel settore dell’automotive.

La berlina si chiama Model E, una vettura di lusso e innovativa. In grado di soddisfare clienti che fanno parte della fascia medio-alta, confortevole e tecnologica, capace di erogare l’eccezionale potenza di 750 cavalli e di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2.8 secondi. L’auto garantisce inoltre un’autonomia di 750 chilometri. Allo sviluppo ha collaborato anche Pininfarina, l’ad ha dichiarato infatti: “Siamo molto orgogliosi di mostrare al mondo un modello che rappresenta il meglio delle competenze Pininfarina ed è il primo passo di un’importante collaborazione strategica tra le due aziende. Con Foxtron condividiamo gli stessi valori, quali la propensione all’innovazione e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Ora abbiamo un partner per esplorare insieme il futuro della mobilità elettrica”.

In effetti, la Model E è stata realizzata in Italia, proprio all’interno dell’atelier Pininfarina di Cambiano. Model C invece è il nuovo SUV elettrico cinese, anch’esso con la straordinaria autonomia di circa 700 km e prestazioni da sportiva (scatto da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi). L’auto verrà commercializzata a marchio Yulon, debutterà nel 2023 in Taiwan.

L’autobus elettrico invece sarà un veicolo molto grande, in grado di raggiungere i 20 km/h di velocità massima. Entrerà in servizio a Taiwan il prossimo anno (marchio Foxtron). Intanto noi restiamo in attesa di sapere gli sviluppi della prima auto di Apple; nel frattempo Stellantis e Foxconn hanno creato la società Mobile Drive per la fornitura di cluster strumenti, sistemi di infotainmnet e interfacce digitali di nuova generazione per le auto connesse di ultimissima concezione.