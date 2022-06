Il primo SUV Smart già sold out in Italia

Fonte: Ufficio Stampa Aperti gli ordini in Italia del SUV Smart: come è fatto

Il primo SUV Smart è già sold out prima ancora di arrivare nelle concessionarie: a poco più di un mese dall’apertura delle prenotazioni dell’esclusiva Smart #1 Launch Edition, il numero delle richieste ha già superato le unità messe a disposizione per il mercato italiano. La serie limitata che porta la rivoluzione Smart sulle strade del vecchio continente è stata infatti lanciata con la commercializzazione di soli 1.000 esemplari, di cui 150 destinati all’Italia.

Smart #1: sold out in un mese

L’edizione limitata del primo SUV Smart è andata esaurita nel giro di un mese: le vendite della nuova Smart #1 saranno ufficialmente aperte soltanto a partire da settembre, e quelle prenotate in queste settimane – gli esclusivi 150 esemplari Launch Edition destinati all’Italia – saranno le prime vetture ad essere consegnate nel nostro Paese.

Il primo SUV Smart giungerà sulle strade italiane a partire dal gennaio 2023, e sembra aver conquistato il cuore dei clienti Smart: 6 ordini su 10 vengono da automobilisti che hanno già apprezzato e conosciuto le piccole Smart, in molti casi da proprietari della ForTwo. Si tratta di un successo che si fonda sull’ottima reputazione del brand tedesco, e che conferma la fiducia dei clienti Smart nei confronti del marchio, che dopo 24 anni parla di un legame più solido che mai con la clientela italiana.

“Gli slot di prenotazioni della launch edition sono andati sold out nel giro di una settimana” dichiara Lucio Tropea, CEO di Smart Italia Srl. Oltre a una nutrita schiera di prenotazioni, quindi, c’è anche una significativa “wishlist” di ulteriori potenziali clienti, spiega Tropea.

La distribuzione geografica dei primi fortunati acquirenti della Smart #1 ricalca quella che ha segnato il successo della ormai leggendaria citycar Smart, amata soprattutto nelle grandi città metropolitane. Il promettente benvenuto al SUV 100% elettrico che segna il nuovo corso di Smart attraversa però tutta la penisola, con prenotazioni da Bolzano a Catania.

Scelta sulla fiducia

“Smart è un marchio che negli ultimi 24 anni ha conquistato giorno per giorno la propria reputazione fatta di innovazione, sostenibilità e uno stile unico nel mercato premium” ha affermato il CEO della compagine italiana del brand. Le 173 prenotazioni già arrivate per la Smart #1 Launch Edition – presentata in anteprima mondiale neanche tre mesi fa – sono sintomo di una solida reputazione, costruita nel tempo: “173 front runner che hanno visto la vettura unicamente attraverso i media e ci hanno scelto sulla fiducia” spiega Tropea.

Ma Smart #1, il primo SUV della Casa, è anche il modello che segna il nuovo DNA di Smart: è una vettura matura e dal design affascinante, che secondo Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz AG “incarna la reale bellezza con soluzioni intelligenti” e ha il potenziale per rendere Smart un marchio leader nel design. E quindi, non soltanto gli smartisti di lungo corso potranno apprezzare il SUV compatto 100% elettrico: la nuova Smart #1 è la vettura con cui si vuole conquistare la fiducia degli automobilisti che ancora non conoscono l’esperienza offerta dalla Casa.

Rivoluzione Smart

Durante la presentazione tenutasi a Berlino, Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe GmbH, aveva affermato che la nuova Smart #1 “non è solo un simbolo per il nostro nuovo approccio intelligente alla mobilità, ma è anche il nucleo di tutte le cose che faremo in futuro”. Nuovo design, nuove tecnologie e un approccio che guarda al futuro della mobilità urbana: il carattere della Smart #1 è quello delle vetture pionieristiche che riescono a segnare il nuovo corso della storia di un brand.

Dell’iconica ForTwo restano le dimensioni compatte: il SUV Smart è lungo appena 4270 mm, per un passo di 2750 mm e una capienza massima di 411 litri. Il futuro delle tecnologie Smart prende la forma dell’Intelligenza Artificiale: Smart #1 è la prima vettura del marchio che propone come assistente di guida un avatar intelligente con controllo vocale, collegato al proprio ID Smart su cloud.

Smart #1 entrerà ufficialmente nel listino Smart a partire da settembre: chi non è rientrato nei 150 fortunati acquirenti dell’edizione limitata di lancio potrà presto rifarsi, e portare su strada la rivoluzione elettrica targata Smart a partire dal 2023.