Il primo SUV al mondo con batterie al grafene

In un mondo in cui ormai i veicoli a energia sono diventati una soluzione chiave per i viaggi a basse emissioni di CO2, ma la tecnologia delle batterie ha sempre limitato lo sviluppo e l'uso diffuso dei veicoli elettrici, il grafene potrebbe essere una soluzione. Negli ultimi anni, infatti, questo nuovo materiale che vanta un’eccellente conduttività elettrica, è stato la chiave per le scoperte nella tecnologia delle batterie.

E in questo scenario, GAC Group ha annunciato un importante risultato. La batteria a ricarica super rapida a base di grafene che ha sviluppato ha compiuto progressi rivoluzionari ed è ora entrata nella fase di test effettivi sui veicoli. Aion V sarà il primo SUV al mondo ad essere equipaggiato con questa batteria, la produzione in serie è prevista a partire da settembre 2021.

La nuova tecnologia (che arriva nel momento in cui si parla anche di batterie al sale) permette di risolvere uno dei punti più dolenti dei modelli elettrici. Rispetto all'attuale tempo di ricarica rapida delle vetture a zero emissioni, di circa 30 minuti per arrivare all'80%, questa batteria a base di grafene ha una capacità di ricarica rapida 6C, combinata con un caricabatterie ad alta potenza da 600°, e raggiunge l’80% della capacità in soli 8 minuti. Ha inoltre superato il test di sicurezza più rigoroso - Battery Shooting Test.

La tecnologia delle batterie a base di grafene (di cui avevamo già parlato un paio di anni fa) è leader del settore e ridurrà il tempo di ricarica, prolungando inoltre la durata delle batterie stesse, risolvendo i problemi che ancora oggi hanno i veicoli elettrici puri. Aion V sarà appunto il primo modello dotato di questa tecnologia, pronto a guidare l'industria dei veicoli elettrici in una nuova fase di sviluppo.

Al momento non è facile comunque fare delle previsioni, visto che la batteria è ancora in fase di sviluppo. Eppure il marchio cinese continua ad affermare con grande sicurezza quali saranno le prestazioni di ricarica del nuovo SUV Aion V, il primo dotato di batteria al grafene.

Considerando la grande potenza di ricarica, si potrebbero incontrare dei limiti anche rispetto al semplice utilizzo dei cavi. Che però il Gruppo pare scongiurare. Oltretutto, secondo GAC, non sarà compromessa la durata della batteria, a causa delle potenze elevate, anzi. L’auto dovrebbe riuscire a percorrere fino a 1 milione di km senza avere conseguenze negative sulle prestazioni.