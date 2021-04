Svelato il primo SUV ibrido di Maserati

editato in: da

Maserati Levante, il primo Suv elettrificato del Brand

Nasce Maserati Levante Hybrid, presentata al mondo attraverso una World Premiere reale e una virtuale, con il primo SUV elettrificato del marchio, la Casa del Tridente aggiunge un nuovo tassello nella strategia di elettrificazione iniziata lo scorso anno con la Ghibli Hybrid.

“Faster. Greener. Unique”, Levante Hybrid è più veloce di un diesel, più sostenibile di diesel e di benzina, unico per le sue caratterizzazioni specifiche. Il SUV Maserati, che ha già segnato la storia del brand raggiungendo numeri da record, ora fa un salto nel futuro nel quale tutti i nuovi modelli Maserati saranno elettrificati.

La Casa è innovativa per natura e con Levante segue la filosofia che l’ha portata ad entrare nel mondo dell’elettrificazione. Vuole infatti migliorare le prestazioni senza snaturare i valori del Tridente, puntare sia alle performance sia alla riduzione dei consumi, sottolineando la vocazione al piacere di guida e al lusso. Il risultato è un SUV ibrido che conserva il caratteristico sound di ogni Maserati.

Il motore termico due litri a 4 cilindri è abbinato a un sistema Hybrid da 48 volt che consente di recuperare l’energia in decelerazione e in frenata. Levante nella sua versione ibrida pesa meno di quella con motore 6 cilindri (benzina e diesel); la batteria collocata nella zona posteriore permette una migliore distribuzione dei pesi, senza compromettere la capacità di carico.

Maserati Levante Hybrid sprigiona 330 CV di potenza massima e a 450 Nm di coppia, il SUV con trazione integrale vanta una velocità massima di 240 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi. La versione di lancio è presentata con un nuovo colore tri-strato metallizzato Azzurro Astro, disponibile all’interno del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Ci sono molti dettagli che ne rendono riconoscibile il design, alcuni in blu cobalto, colore scelto per connotare le auto ibride e che Maserati ha già usato su Ghibli Hybrid.

Le tre iconiche prese d’aria laterali, le pinze dei freni e il logo sul montante posteriore sono in blu, stesso colore usato all’interno per le cuciture che ricamano i sedili. Il nuovo programma Maserati Connect rende Levante Hybrid sempre connessa; il conducente può tenere quindi costantemente controllato lo stato di salute dell’auto, Maserati Connect informa quando è il momento per fare la manutenzione ordinaria. È possibile inoltre restare in contatto con il SUV attraverso l’App di Maserati Connect oppure da casa con l’assistente virtuale personale (Amazon Alexa & Google Assist).

Alla premiere digitale di Levante Hybrid erano presenti anche David Beckham, nuovo Brand Ambassador globale di Maserati, e Dardust, con una base musicale in esclusiva.