Il primo suv elettrico urbano a energia solare

editato in: da

Spunta sul mercato dell’automotive il nuovo Solar Urban Vehicle, un interessante veicolo elettrico che la Green Vehicles ha voluto realizzare proprio per la mobilità urbana. L’auto si chiama Elettra e può essere dotata di un pannello fotovoltaico sul tetto.

Un elemento che, come dichiara l’azienda stessa, consente di ricaricare la batteria fino ad un livello pari al 20-30% della sua autonomia di base, che in totale può arrivare sino a 220 km, un ottimo risultato. Il SUV Elettra con il pannello solare è omologato come ‘quadriciclo pesante’, dettaglio interessante, visto che questo sta ad indicare che si tratta di un veicolo che possono guidare anche i minorenni che hanno compiuto 16 anni e hanno conseguito la patente B1.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche specifiche, la nuova Elettra, il SUV urbano alimentato dall’energia solare, vanta le seguenti misure 3.420 mm × 1.580 mm × 1.548 mm ed è in grado di ospitare fino a 4 persone a bordo; l’auto dispone di una carrozzeria a 5 porte, il suo motore elettrico sprigiona una potenza di 10 kW, che effettivamente non è molto, ma quanto basta per muoversi in città comodamente e in maniera agile e rapida. Il nuovo Solar Urban Vehicle Elettra, realizzato da Green Vehicles, raggiunge una velocità massima di 90 km/h, la sua batteria ha una capacità di 7.2 kWh e offre la possibilità di ricarica semplice anche ad una comune presa domestica. Green Vehicles non è l’unica a realizzare un’auto alimentata dall’energia del sole, ne abbiamo visto un altro esempio proprio nei giorni scorsi.

Elettra è un SUV a trazione posteriore, i freni sono a tamburo nella parte posteriore e a disco all’anteriore, l’auto monta cerchi da 13 pollici. È una vettura molto semplice e minimalista, nonostante comunque la sua scheda tecnica vanti differenti soluzioni all’avanguardia e moderne, come il display interno da 7 pollici di ultima generazione e la possibilità di gestire lo stato della batteria e altre informazioni attraverso un’app per smartphone.

Arriviamo ad una delle caratteristiche più interessanti e richieste, ovvero il prezzo di listino. Si parte da 14.800 euro, che grazie agli incentivi statali dedicati alle moto elettriche (caratteristica di cui fanno parte anche i quadricicli a zero emissioni) possono diventare 11.800, subendo una riduzione fino a 3.000 euro. Elettra sarà lanciata sul mercato a partire dal mese di luglio 2020 e sarà una delle valide alternative per gli spostamenti in città, in un’Italia in cui oggi, ne è un esempio il Bonus Mobilità per biciclette e monopattini elettrici, si cercano sempre più soluzioni per ridurre il traffico e l’inquinamento e semplificare gli spostamenti nei centri urbani.