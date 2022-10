Il primo SUV elettrico ad alte prestazioni di Mercedes

Fonte: Ufficio Stampa Primo SUV AMG elettrico: Mercedes EQE

Il nuovo SUV EQE di Mercedes-AMG rappresenta una nuova pietra miliare nella strategia di elettrificazione del brand, si tratta tra l’altro del primo SUV completamente elettrico del marchio di auto sportive e performanti. Si tratta del veicolo elettrico più versatile della gamma AMG.

Un modello innovativo, che garantisce anche ampio spazio per passeggeri e bagagli. Come la AMG EQS Berlina (la prima AMG full electric di Mercedes) e la AMG EQE Berlina, il SUV AMG EQE si basa sulla piattaforma elettrica di Mercedes-EQ. Due potenti motori elettrici e la trazione integrale completamente variabile sono la base per garantire l’esperienza di guida dinamica caratteristica di AMG. Gli sviluppatori della Casa hanno progettato anche molti altri parametri in modo indipendente, come le sospensioni pneumatiche AMG RIDE CONTROL+ con sistema di smorzamento adattivo, asse posteriore sterzante e AMG ACTIVE RIDE CONTROL – un sistema di stabilizzazione del rollio specifico di AMG.

Non dimentichiamo poi l’AMG SOUND EXPERIENCE e il design degli esterni e degli interni. Sono disponibili due varianti del nuovo SUV ad alte prestazioni: Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC entry-level e l’ancor più sportivo Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+. Vediamo tutti i dettagli.

Gli esterni AMG del nuovo SUV elettrico

Il design esterno è caratterizzato da superfici modellate, giunti ridotti e transizioni senza soluzione di continuità. Le proporzioni dinamiche sottolineano il carattere sportivo dell’auto. Il SUV EQE vanta molte caratteristiche AMG, che assicurano un elevato valore di riconoscimento e contribuiscono a rafforzare il brand.

Tra queste ci sono la griglia del radiatore a pannello nero specifica AMG con montanti verticali stampati a caldo in cromo, stella Mercedes integrata e scritta AMG. Nella vista laterale dell’auto, i rivestimenti dei passaruota specifici AMG nel colore della carrozzeria e le maniglie delle porte completamente integrate senza soluzione di continuità aggiungono accenti visivi. Il SUV vanta inoltre cerchi in lega leggera AMG da 21 o 22 pollici ottimizzati dal punto di vista aerodinamico.

L’abitacolo sportivo di Mercedes-AMG EQE

L’interno è dominato da caratteristiche AMG che definiscono lo stile. L’ambiente è sportivo, i sedili presentano grafiche personalizzate e speciali rivestimenti in pelle ecologica ARTICO con microfibra MICROCUT e impunture rosse. In alternativa, è disponibile a richiesta il rivestimento dei sedili in pelle nappa, anch’esso con grafica dei sedili specifica per AMG.

L’identità del marchio è sottolineata anche dal badge AMG sugli schienali dei sedili anteriori e dagli emblemi AMG in rilievo sui poggiatesta anteriori. Il volante Performance AMG con il suo design a razze doppie e i pulsanti integrati combina stabilità visiva e leggerezza.

Entrambi i nuovi modelli possono essere equipaggiati opzionalmente con l’innovativo Hyperscreen MBUX, un grande schermo curvo che racchiude sotto un’unica copertura in vetro tre schermi che sembrano fondersi in uno solo. Con un software adattivo, MBUX si adatta al suo utente e offre suggerimenti personalizzati per differenti funzioni di infotainment, comfort e veicolo.

Fonte: Ufficio Stampa

I motori elettrici

I due nuovi modelli di SUV Mercedes-AMG EQE offrono un concetto di guida orientato alle prestazioni con due motori elettrici. Il potente propulsore elettrico (eATS) con un motore sull’asse anteriore e posteriore offre anche la trazione integrale completamente variabile, che trasmette in modo ottimale la potenza motrice alla strada in tutte le condizioni di guida. La gamma di potenza varia da 350 kW (476 CV) nell’EQE 43 4MATIC a 505 kW (687 CV) nell’EQE 53 4MATIC+ con pacchetto AMG DYNAMIC PLUS opzionale con funzione Boost. La coppia massima varia da 858 a 1000 Nm.

I motori elettrici specifici AMG sono sincroni a eccitazione permanente (PSM), sono caratterizzati da un equilibrio ottimale tra aumento di potenza, efficienza e comfort acustico. I motori elettrici del SUV EQE 43 4MATIC sono dotati di regolazione e controllo specifici AMG.

Un grande vantaggio della nuova generazione di batterie del SUV Mercedes-AMG EQE sono i brevi tempi di ricarica. Il sistema di accumulo di energia può caricare fino a 170 kW in stazioni di ricarica rapida con corrente continua. In questo caso, l’elettricità per un massimo di 170 chilometri (WLTP) può essere ricaricata in soli 15 minuti. Grazie al caricatore di bordo, l’AMG elettrificato può essere comodamente ricaricato a casa o presso stazioni di ricarica pubbliche da 11 kW o, a scelta, 22 kW con corrente alternata.