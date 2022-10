Il primo seggiolino con sistema di airbag integrale integrato

Fonte: iStock Airbag integrale integrato nel nuovo seggiolino

L’azienda tedesca Cybex, che produce seggiolini auto e passeggini innovativi, ancora una volta ha deciso di reinventare il mondo della sicurezza per bambini con il lancio di Anoris T i-Size, che definisce nuovi standard di settore in termini di sicurezza. Grazie alla sua tecnologia di airbag integrata, la seduta rivolta in senso di marcia offre circa il 50% di sicurezza in più rispetto a quelle rivolte in senso di marcia convenzionali.

Le prestazioni complessive di Anoris sono migliori rispetto a quelle dei tradizionali seggiolini, in termini di protezione attiva e passiva, confermando così una sicurezza senza eguali. Il bambino, viaggiando rivolto in senso di marcia, riesce a interagire in modo più semplice con il guidatore. Anoris T i-Size è semplice da installare e offre molto più spazio per le gambe, più comfort e un accesso più facile al seggiolino.

L’innovativa Tecnologia Airbag

Per spiegare meglio l’innovazione, possiamo dire che in un tradizionale seggiolino auto rivolto in senso di marcia, il bambino è protetto grazie alle cinture del seggiolino che, in caso di scontro frontale, fanno in modo che la testa sia spinta in avanti. Per evitare questo, l’Airbag integrato nel cuscino di sicurezza di Anoris T i-Size protegge sia la testa sia il collo del piccolo.

Bastano alcuni millisecondi per attivare l’airbag, che si apre con una forma a C davanti al bimbo e offre una protezione di circa il 50% in più rispetto ai tradizionali seggiolini auto. Come ben sappiamo, girarsi mentre si guida è pericoloso. Grazie al nuovo Anoris T i-Size i genitori possono interagire facilmente con i propri figli, osservandoli dallo specchietto retrovisore.

Rispetto degli standard UN R129/03

Il seggiolino rispetta gli standard ed è adatto per bambini da 76 cm di altezza, si adatta poi alla crescita del piccolo fino all’età di 6 anni o fino a 115 centimetri e a un peso massimo di 21 kg. I genitori possono regolare il seggiolino in tre posizioni in modo che il bimbo possa addormentarsi facilmente durante i lunghi viaggi. Anoris T i-Size è disponibile negli store al prezzo di 749,95 euro.

Ha vinto nella sua categoria durante i test di Stiftung Warentest e ADAC. Il primo seggiolino con sistema di airbag integrale integrato ha ottenuto nella sua categoria di prodotto un punteggio complessivo senza precedenti di 1.5, nonché un punteggio massimo di 0.9 nella sicurezza in caso di incidente e 1.2 nella categoria generale “sicurezza”.

I risultati del test mostrano i vantaggi di questa nuova tecnologia airbag e mostrano come il nuovo Cybex Anoris T i-Size abbia prestazioni migliori anche rispetto ai tradizionali seggiolini auto rivolti in senso contrario. Il seggiolino è comodo durante i lunghi viaggi in auto, offrendo libertà di movimento anche ai bambini più grandi, fino ai 6 anni, che possono viaggiare senza sentirsi costretti. Anoris T i-Size è semplice da installare e supporta i genitori nel garantire un’installazione ottimale con indicatori LED e segnali audio. Inoltre, un assistente di sicurezza a bordo informa i genitori se qualche passaggio di sicurezza è stato saltato mentre si sistemava il bambino nel seggiolino a bordo del veicolo.