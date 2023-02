Chi è il primo costruttore di auto al mondo: la classifica

Non dimentichiamo che stiamo vivendo ormai da quasi tre anni un periodo storico alquanto complesso, il mercato automobilistico infatti dal 2020 ha subito un grave calo, causato dallo scoppio della pandemia di Coronavirus nel mondo e dalle conseguenze che questa situazione ha portato, tra cui il calo delle attività produttive – a causa delle chiusure continue e dei lockdown – ma anche la carenza di materie prime e di semiconduttori e microchip, tutti elementi fondamentali per la realizzazione dei veicoli.

I numeri di Toyota

Il Gruppo Toyota quindi per il terzo anno consecutivo si è ritrovato in cima alla classifica dei brand auto che hanno totalizzato il maggior numero di vendite. Il risultato ottenuto ha compensato il calo che la Casa ha registrato sul mercato nazionale, grazie alle immatricolazioni all’estero. In questo modo Toyota ha superato di oltre due milioni di unità il Gruppo Volkswagen, che a sua volta ha sofferto parecchio a causa delle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina (altro evento gravissimo che porta con sé disagi molto profondi) sulle catene delle forniture e dei vari lockdown in Cina, momenti tragici, di blocco totale anche per l’economia.

Volkswagen ha chiuso il 2022 totalizzando 8,26 milioni di immatricolazioni, il 7% in meno rispetto al 2021. Per quanto riguarda il Gruppo Toyota, primo costruttore al mondo, contando anche le auto Daihatsu e invece escludendo la Hino Motors, ha venduto in tutto 10,33 milioni di auto, poco meno rispetto all’anno precedente – come abbiamo visto – in cui le immatricolazioni erano state 10,34 milioni.

Al momento sul podio troviamo poi Hyundai-Kia, che ha totalizzato 6,85 milioni di immatricolazioni, in aumento del 2,7%.

Stellantis leader dei veicoli a basse emissioni

In attesa di conoscere i dati generali sulle vendite totali durante il 2022, abbiamo già visto che il Gruppo Stellantis si attesta come miglior venditore di veicoli a basse emissioni.

Secondo i dati forniti da Dataforce, nel mercato delle auto e dei veicoli commerciali leggeri LEV Stellantis raggiunge una quota del 32,4%, in crescita di 1,6 punti percentuali rispetto al 2021, nell’ambito di un mercato italiano che sul fronte dei LEV pesa l’8,2%.

Per quanto riguarda il settore auto, i SUV Jeep Made in Italy Renegade e Compass 4xe Plug-In Hybrid, che conosciamo molto bene, e la Fiat Nuova 500 elettrica sono i tre modelli più venduti tra i LEV. Ancora più significativa la leadership LEV di Stellantis nel settore dei veicoli commerciali, dove il Gruppo registra una crescita del 21% rispetto al 2021 raggiungendo il 48,2%: praticamente un veicolo su due è di Stellantis. In particolare, secondo i dati Dataforce, in prima e seconda posizione ci sono FIAT Professional (16,4%) e Opel (16,2%).