La primissima ultracar al mondo arriva dalla Grecia

È destinata ad essere una delle supercar più estreme di tutti i tempi, realizzata dalla startup greca SP Automotive. Il produttore stesso l’ha definita “la prima ultracar al mondo”, un veicolo speciale, unico. Un bolide mostruoso, che avremmo potuto vedere alla sua prima apparizione durante il Salone di Ginevra 2022, se solo non fosse stato nuovamente annullato a causa delle disposizioni Covid-19.

La manifestazione svizzera non sarà quindi teatro della presentazione della nuova Greek Chaos, che verrà svelata molto prima; potremo ammirarla in tutto il suo splendore tra due settimane esatte, il 1° novembre. Eppure oggi possiamo già dare alcune informazioni sulla nuova ultracar. Spyros Panopoulos è il creatore del gioiello, un imprenditore greco che ha iniziato lo sviluppo della vettura estrema due anni fa, nel 2019.

Lo scopo del manager era, sin dall’inizio, creare la macchina di serie più veloce e tecnologicamente avanzata al mondo. Tante le tecnologie di ultimissima generazione presentate a bordo del mezzo, tra cui la realtà aumentata e una connessione 5G al web e verso altri veicoli. La supercar monta un motore 4.0 V10 biturbo disponibile nella variante da 2.000 CV e in quella straordinaria da 3.000 CV.

Con un powertrain così, le prestazioni non potranno che essere incredibili. Molto probabilmente l’azienda produrrà solo una serie limitatissima (15-20 unità all’anno e 100 vetture al massimo in totale). Secondo quanto dichiarato dalla Casa stessa, per la realizzazione dell’auto sono stati usati i “materiali più costosi derivati dalle tecnologie aerospaziali”, tra cui titanio, fibra di carbonio, Zylon (polimero leggero e resistente), Kevlar e impianto di scarico in Inconel.

Ma il prezzo dell’auto si sa già? Sì, il listino partirà da 5,5 milioni di euro, per arrivare a 12,4 milioni di euro per la variante da 3.000 CV full optional. Ma non è tutto, la Greek Chaos potrebbe diventare una delle nuove vetture da record, visto che l’imprenditore greco Spyros Panopoulos vorrebbe battere il primato sul giro al Nurburgring. Tutti i dettagli saranno svelati il 1° aspettiamo che la prima ultracar greca scaldi i motori.