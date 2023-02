Le prime novità auto che attendiamo per il 2023

Un anno ricco di new entry, ma anche di addii. Il mese scorso abbiamo visto quali sono i modelli che il mercato automobilistico ha deciso di salutare per sempre, la produzione di questi veicoli è terminata e presto quindi non saranno più disponibili.

Ma torniamo a stuzzicare invece la curiosità di coloro che hanno intenzione di comprare la macchina nuova quest’anno e che vogliono sapere che cos’hanno in serbo le Case produttrici per questo 2023. Per il momento vediamo che cosa succederà sino a luglio, poi nei prossimi mesi tutti i grandi marchi annunceranno le novità previste sino alla fine dell’anno.

I modelli in arrivo nel 2023

Nel mese di febbraio attendiamo due grandiose supercar ultrapotenti, di cui abbiamo già parlato in diverse occasioni. La prima è la Lamborghini Huracàn Sterrato (prima offroad di Sant’Agata Bolognese) e la seconda è la Porsche 911 Dakar.

Grande attesa anche per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, già disponibili nel remake per il 2023, e per la Mercedes-AMG C 63, che per la prima volta sostituisce il leggendario V8 con un 2.0 turbo quattro cilindri ibrido plug-in da 680 CV di potenza.

In primavera assisteremo al debutto della nuova Jeep Avenger, già vincitrice del premio Car of the Year 2023, e una delle vetture più attese di questo 2023. Arriveranno poi anche la nuova Hyundai Ioniq 6 e la Nissan Ariya. Al via anche le vendite della meravigliosa Maserati GranTurismo, diamo il benvenuto poi alla Mazda MX-30 e alle BMW XM e Serie 7, modelli di alta gamma.

Finalmente a maggio assisteremo alle consegne del nuovo Ferrari Purosangue, grande rivelazione, il primo SUV della Casa di Maranello di cui abbiamo parlato moltissimo, uno dei più attesi in assoluto. E non è tutto, daremo il benvenuto alla rivisitazione moderna dell’iconica Fiat Topolino e della Toyota Prius, grande simbolo della Casa. Grande attesa infine per la BMW M2, la sportiva da 460 cavalli.

A giugno si aprono le porte alla stagione estiva, con l’arrivo della MG4 Dual motor con batteria da 77 kWh, vedremo poi la vera erede della Lamborghini Aventador (a cui abbiamo detto addio lo scorso anno), la nuova V12. Recentemente presentate, in arrivo anche le nuove BMW X5 e X6, meravigliose più che mai, e le Mercedes CLA, GLA e GLE totalmente rivisitate.

Molto probabilmente a luglio andrà in produzione nello stabilimento di Stellantis a Tychy, dove viene realizzata anche la Jeep Avenger, il nuovo SUV di Fiat. E infine arriveranno anche la mitica hypercar Pagani Utopia (le consegne inizieranno dopo la prima metà di quest’anno) e la nuova Hyundai Kona.

Addio a tanti modelli

Il 2023 sarà quindi all’insegna delle novità, tante le auto che non verranno più prodotte – come abbiamo visto in questo articolo – tra cui Lamborghini Aventador, Maserati Ghibli, Ford GT, Acura NSX, Hyundai Veloster N.

Addio anche a Ford Fiesta e Ford Ecosport, Audi R8, Classe E e Classe C, Smart ForFour, Volkswagen Passat, Nissan GTR.