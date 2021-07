Jeep svela le prime immagini della nuova Grand Cherokee 4xe

editato in: da

Jeep svela per la prima volta le immagini della nuova Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid 2022: lo fa in occasione di un grande evento, l’attesissimo EV Day 2021 di Stellantis. Nel corso degli ultimi 30 anni, la Grand Cherokee di Jeep è diventata il SUV più premiato della storia.

In tre decenni il modello ha ricevuto tanti riconoscimenti di settore diventando uno dei SUV più venduti in Italia e nel mondo, facendo registrare oltre 7 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo.

La Jeep Grand Cherokee è giunta alla sua quinta generazione: il nuovo modello verrà presentato ufficialmente nel corso dell’edizione 2021 del Salone Internazionale dell’automobile di New York, in programma nella Grande Mela dal 20 al 29 agosto.

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe viene introdotta all’interno del listino Jeep nell’anno in cui lo storico marchio festeggia 80 anni di successi e innovazioni. La nuova generazione rappresenta per tutto il Gruppo Stellantis, nato dall’unione di FCA e PSA, un ulteriore passo verso l’estensione dell’elettrificazione. Attraverso la Grand Cherokee 4xe, Jeep rafforza sempre di più la visione “Zero emissioni, 100% libertà” del brand che da tempo ha iniziato la missione per imporsi all’interno del settore della mobilità elettrica.

La quinta generazione della Grand Cherokee è stata progettata per assicurare grandi prestazioni in off-road. Il nuovo SUV di Jeep è dotato di innovativi sistemi 4×4, come i Quadra-Trac I, II e Drive II, le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift che prevedono ammortizzatori a controllo elettronico con regolazione dell’altezza da terra e il sistema di trazione Select-Terrain.

La strumentazione a bordo è full digital e presenta un display da 10,25 pollici che permette di visualizzare diverse informazioni, dall’Adaptive Cruise Control al riconoscimento della segnaletica stradale e dei pedoni, passando per il sistema di visione notturna. L’infotainment prevede un ulteriore schermo da 10,1 pollici con Uconnect 5.

Il volante, completamente nuovo, è multifunzione e dotato di paddle di cambiata. Nella variante Summit è previsto un rivestimento della corona in pelle Absolute Oak con inserti in legno Waxed Walnut. Jeep, marchio che ha da poco dato il via agli ordini della nuova serie speciale di Renegade, produrrà la Grand Cherokee 4xe nello stabilimento di Detroit: il modello arriverà sul mercato entro la fine dell’anno. Prevista anche una variante L dotata di una terza fila di sedili.