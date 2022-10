La prima Rolls-Royce elettrica: lusso a zero emissioni

Fonte: Ufficio Stampa Rolls-Royce Rolls-Royce presenta la sua nuova Spectre

Rolls-Royce presenta la nuova Spectre, vettura innovativa, che possiede tutte le qualità che hanno fatto sì che il brand diventasse una leggenda. Questa incredibile vettura, concepita fin dall’inizio come il primo modello completamente elettrico, è silenziosa, potente e dimostra come Rolls-Royce sia perfettamente pronta al processo di elettrificazione.

Il propulsore completamente elettrico di Spectre assicurerà il successo duraturo del marchio, aumentando notevolmente la definizione di ogni caratteristica che rende una Rolls-Royce una Rolls-Royce.

“In Rolls-Royce Motor Cars, la perfezione è più che realizzare i migliori prodotti. È una cultura, un atteggiamento e la nostra filosofia. In effetti, è il nostro padre fondatore, Sir Henry Royce, che ha detto: cerca la perfezione in tutto ciò che fai”. Spectre è stata concepita all’interno di questa cultura. È perfettamente in sintonia con la sensibilità del nostro tempo. Indica la direzione per il futuro del marchio e risponde perfettamente all’appello degli individui più esigenti al mondo di elevare l’esperienza dell’auto elettrica, perché Spectre è prima una Rolls-Royce e poi un’auto elettrica.

Sprectre rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio, i clienti e l’industria del lusso. Per questo motivo, credo che sia il prodotto più perfetto che Rolls-Royce abbia mai prodotto.

La prima Rolls-Royce elettrica

Nel settembre 2021, il marchio ha confermato di aver iniziato i test di Spectre, la prima Rolls-Royce ad essere concepita e progettata fin dall’inizio come un’auto elettrica. Per garantire che questo modello rivoluzionario per il brand fosse sufficientemente preparato per il consumatore più esigente del mondo, il cliente Rolls-Royce, il marchio ha ideato il programma di test più completo che avesse mai concepito.

Spectre infatti è stata sottoposta a un viaggio di oltre 2,5 milioni di chilometri, simulando più di 400 anni di utilizzo di una Rolls-Royce. Al suo completamento nel 2023, Spectre rappresenterà una profezia realizzata, una promessa mantenuta e un’impresa portata a termine. Rolls-Royce ha confermato che entro la fine del 2030 l’intero portafoglio di prodotti sarà completamente elettrico.

Il design dell’auto

Presentando Spectre, Rolls-Royce vuole creare una classe di automobili completamente nuova: la Super-Luxury Electric Super Coupé. Questo titolo si riferisce alle proporzioni di Spectre: secondo la Casa non esiste lusso più grande di quello dello spazio.

I designer del brand tengono moltissimo al contesto occupato dalle loro automobili, la loro ispirazione viene da mondi che vanno ben oltre l’automotive, tra cui haute couture, scultura modernista, design nautico, sartoria e arte contemporanea. Nel concepire gli schizzi principali per Spectre, i creativi del marchio sono stati attratti dal design di yacht moderni, in particolare dalla chiarezza e precisione delle linee.

Dando uno sguardo all’anteriore, vediamo i fari sdoppiati di Spectre e la griglia più ampia mai realizzata su una Rolls-Royce. All’interno, Spectre è dotata delle funzionalità più tecnologicamente avanzate. Per la prima volta su una Rolls-Royce prodotta in serie, l’auto è disponibile con Starlight Doors, che incorporano 4.796 “stelle” illuminate. Il tema notturno continua con la fascia illuminata di Spectre. Situate sul lato passeggero della plancia, le illuminazioni sono completamente invisibili quando l’auto non è in funzione.

Oltre alle straordinarie superfici illuminate, Spectre è dotata di un’architettura digitale di lusso completamente ridisegnata denominata SPIRIT, presentata in perfetto stile Rolls-Royce. SPIRIT non solo gestirà le funzioni dell’auto ma, essendo perfettamente integrato nell’applicazione Whispers del brand, darà la possibilità ai clienti di interagire con la propria auto da remoto.

Potenza e autonomia di Rolls-Royce Spectre

I dati finali di potenza, accelerazione e autonomia sono ancora in fase di perfezionamento, la straordinaria impresa di affinare Spectre entra ora nella sua fase finale, prima di concludersi, nel secondo trimestre del 2023. I dati preliminari mostrano che Spectre dovrebbe avere un’autonomia completamente elettrica di 520 chilometri WLTP e 900 Nm di coppia, con un propulsore da 430 kW. Si prevede di raggiungere lo scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Il lancio sul mercato è previsto nel quarto trimestre del 2023.