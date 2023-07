Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Esce dalle linee di produzione la prima Lancia Ypsilon 2024: l'annuncio del CEO

Siamo tutti impazienti di vedere come sarà la nuova Lancia Ypsilon 2024, soprattutto dopo le anticipazioni e gli annunci fatti dalla Casa. Secondo quanto previsto infatti il marchio ha intenzione di rivoluzionare la vettura storica e di iniziare un nuovo capito nella storia dell’icona di grandioso successo per il brand.

E solo due giorni fa il CEO del marchio, Luca Napolitano, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un importantissimo annuncio. Il post infatti mostra una foto del manager nello stabilimento, con il commento: “A vedere la prima Nuova Ypsilon uscita dalla linea. Una grande emozione!”.

La storica citycar italiana

Ovviamente il CEO non si è lasciato sfuggire nessun nuovo particolare e dalle immagini non si vede assolutamente l’aspetto della nuova vettura, che a questo punto sarà svelato a breve. Siamo tutti impazienti di conoscere l’erede della grande Lancia Ypsilon conosciuta in tutto il mondo. L’entusiasmo è enorme, confermato anche dai commenti sul profilo social di Napolitano.

La piccola ed elegante utilitaria storica italiana continua a essere una delle più amate nel nostro Paese, tanto che anche nel mese di giugno 2023 Lancia Ypsilon faceva parte delle dieci auto più vendute in assoluto.

Che cosa sappiamo sulla nuova auto

Al momento non abbiamo tantissimi dettagli, sappiamo che Lancia inizia a produrre la nuova generazione di Ypsilon, una delle vetture iconiche del brand, che negli anni non ha mai abbandonato i listini. Un modello che continua a essere amato dalla clientela, che verrà aggiornato, assumendo una nuova veste.

Il CEO ha annunciato il mese scorso: “Oggi inizia un altro capitolo del nostro piano di Rinascimento. Sono felice di poter annunciare che siamo pronti con la produzione della nuova Ypsilon: sarà la prima delle tre vetture del nuovo piano di Rinascimento del marchio e verrà lanciata nel 2024 in versione 100% elettrica e ibrida a 48 volt”.

La nuova Lancia Ypsilon sarà un modello di ultimissima generazione, secondo Napolitano infatti sarà “lungo 4 metri, che va a coprire le esigenze del segmento B, il secondo segmento più grande del mercato. Elegante e innovativa, più europea e molto moderna. Sarà una bellissima Lancia, bella fuori e bella dentro, dove sembrerà davvero come sentirsi in un salotto di una casa italiana”.

Il CEO ha aggiunto: “Lancia ha un piano a 10 anni che prevede una linea di prodotti leggera ed efficiente: Nuova Ypsilon nel 2024, Gamma nel 2026 e Delta nel 2028, un nuovo prodotto ogni 2 anni. La strategia di elettrificazione prevede che dal 2026 Lancia offrirà vetture 100% elettriche, mentre dal 2028 venderà solo vetture 100% elettriche”. La Nuova Ypsilon sarà il primo modello della nuova era di Lancia e sarà prodotta nello stabilimento spagnolo di Saragozza.

Lancia si rivoluziona, anzi, “rinasce” – come ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del brand – che spiega: “Nuovo logo e visione chiara di design. In attesa della nuova Ypsilon” Lancia ha presentato la prima vettura della nuova epoca, Lancia Pu+Ra Zero, “una scultura, un manifesto tridimensionale che ispira le vetture che arriveranno tra il 2024 e il 2028. Un’opera d’arte in cui passato e futuro sono in continuo contatto, dove l’eleganza si bilancia con lo spirito radicale delle forme”.

L’emblema del futuro verrà utilizzato sulla nuova Ypsilon, sulla nuova ammiraglia e sulla nuova Delta, ed è parte integrante della nuova Brand Identity.

Le auto che Lancia realizzerà nel futuro presenteranno le tipiche forme morbide, pure e sensuali dell’iconica Aurelia e della Flaminia, mixate perfettamente alle più moderne espressioni di radicalità e semplicità, ispirate al linguaggio dell’arredamento, dell’architettura, della moda, ma anche alla storia sportiva del marchio incarnata dalle famose Stratos e Delta.