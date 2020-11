La prima supercar ibrida McLaren ad alte prestazioni

editato in: da

McLaren Automotive produce la prima supercar ibrida ad alte prestazioni (HPH) in serie, oggi entrata nelle fasi finali dei suoi programmi di sviluppo e test, che comportano la guida su strade pubbliche. L’auto dovrebbe essere presentata nella prima metà del 2021, una supercar che aprirà una nuova era dedicata alla tecnologia ibrida per il brand.

La prima ibrida di McLaren arriva dopo la fine della produzione della gamma Sports Series e della presentazione della McLaren Elva; sarà anche la prima auto del marchio ad essere costruita su una nuova struttura in fibra di carbonio, battezzata McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Ottimizzata per i propulsori ibridi ad alte prestazioni e le tecnologie di guida di ultima generazione, questa architettura eleva le pionieristiche tecnologie del telaio leggero McLaren a nuovi livelli, sfruttando le capacità dell’azienda nell’ingegneria superleggera.

La nuovissima struttura flessibile sosterrà la prossima generazione di supercar ibride di McLaren che arriveranno sul mercato nei prossimi anni; è stata progettata, sviluppata e prodotta nel Regno Unito presso il McLaren Composites Technology Centre (MCTC), si tratta di una struttura all’avanguardia per la quale sono stati investiti ben 50 milioni di sterline nella regione dello Sheffield.

Il nuovo propulsore ibrido ad alte prestazioni è dotato di un motore inedito e di ultima generavione a combustione interna V6; è in grado di offrire livelli di prestazioni da urlo e un’esperienza di guida unica. La prima McLaren ibrida di produzione si serve di tutta l’esperienza tecnologica in progettazione, sviluppo e costruzione delle hypercar e delle supercar più innovative e desiderabili, ultra leggere al mondo.

Mike Flewitt, CEO, McLaren Automotive, dichiara: “Questo è un nuovo tipo di McLaren per una nuova era, un’auto straordinaria per i conducenti, che offre prestazioni eccezionali e un’autonomia completamente elettrica in grado di coprire la maggior parte dei percorsi urbani. Una vera supercar di prossima generazione”.

E continua: “Per noi, la tecnologia leggera e le alte prestazioni con tecnologia ibrida vanno di pari passo per ottenere prestazioni migliori e veicoli più efficienti. La nostra competenza nei materiali compositi leggeri e nella produzione di fibre di carbonio, combinata con la nostra esperienza nelle tecnologie delle batterie all’avanguardia e nei sistemi di propulsione ibrida ad alte prestazioni, ci consente di offrire livelli di guida ibrida ad alte prestazioni irraggiungibili prima d’ora”.