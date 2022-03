La prima hypercar italiana avrà i colori dell’Ucraina

Di Estrema Fulminea abbiamo parlato lo scorso anno, la nuovissima hypercar elettrica italiana che sarà prodotta in soli 61 esemplari (per pochi appassionati) e che arriverà sul mercato a partire dal 2023. A proposito dell’auto estrema, proprio come il suo nome, oggi c’è una grande novità: la livrea della vettura potente sarà giallo-blu, a sottolineare il sostegno del brand per l’Ucraina, colpita ormai da più di due settimane dalla guerra contro la Russia.

Un’auto per l’Ucraina: il progetto di Estrema

La Casa ha intenzione di sottolineare la solidarietà verso il Paese colpito dall’avanzata russa. Abbiamo visto in questi giorni quali sono le ripercussioni del conflitto sul settore automobilistico e il blocco di tutti i rapporti con la Russia da parte degli attori del mercato automotive. Per il momento la situazione è questa. Fulminea vuole dare il suo contribuito e ha così deciso di realizzare una hypercar con livrea realizzata ad hoc con i colori della bandiera dell’Ucraina: un pezzo unico che sarà venduto all’asta a partire da 1.916.000 euro. L’intera somma ricavata, grazie al fortunato e generosissimo acquirente, sarà devoluta in beneficenza.

L’AD e fondatore di Automobili Estrema, Gianfranco Pizzuto, dichiara: “La somma sarà utilizzata per due distinti progetti, uno in Ucraina, per aiutare a ricostruire le scuole e gli ospedali danneggiati dai bombardamenti. L’altro in Russia, per mitigare gli effetti del disgelo del permafrost in Siberia. Il progetto prevede la progressiva reintroduzione degli animali da steppa, così da creare l’antico ecosistema che permetterebbe di rallentare lo scongelamento del permafrost. Il nostro modesto contributo non conosce nazionalismi, siamo tutti cittadini di un solo e unico pianeta, e con questa iniziativa è nostra intenzione unire idealmente i due popoli. Tra l’altro il giallo-oro e il blu-azzurro sono anche i colori della città di Modena e questo fatto, ancorché fortuito, ci fa piacere perché sottolinea anche il legame con la città dove abbiamo scelto di far nascere Fulminea”.

Automobili Estrema: espressione del made in Italy

La Casa automobilistica è stata fondata dallo stesso Pizzuto giusto un paio di anni fa, nel 2020. Marchio nuovissimo, si tratta di un costruttore di vetture di nicchia, specializzato in hypercar e supercar elettriche ad alte prestazioni. Il mercato dei veicoli elettrici oggi è estremamente competitivo, e per questo motivo Estrema ha voluto intraprendere la sua strada nel settore dell’alta tecnologia, presentando la sua prima hypercar stradale 100% elettrica ad altissime prestazioni.

Estrema Fulminea: l’elettrica che non ha limiti

Fulminea è il primo modello presentato dalla startup sotto forma di concept lo scorso anno. Design e stile made in Torino, la full electric è dotata di un pacco batterie ibrido da 300 kg che unisce in sé accumulatori al litio allo stato solido insieme agli ultracondensatori. Novità possibili grazie al power train elettrico realizzato in collaborazione con IMECAR Elektronik, che consente all’auto sportiva di raggiungere una potenza di 1,5 MW e oltre 2.040 CV.

L’auto, che è in grado di stoccare fino a 100 kWh di energia elettrica, scatta da 0 a 320 km/h in meno di 10 secondi e ha un’autonomia stimata nel ciclo WLTP di 520 km, con una ricarica tramite le colonnine di corrente continua fino all’80% in 15 minuti. Non una supercar per tutti, che nel suo esordio nella seconda metà del 2023 verrà realizzata solo in 61 esemplari al prezzo di 1.961.000 euro.