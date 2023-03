La prima elettrica Volkswagen si rinnova

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La nuova generazione di Volkswagen ID.3

È in arrivo la seconda generazione della ID.3, Volkswagen prosegue la storia di successi della famiglia ID., che ha consegnato – ad oggi e in tutto il mondo – oltre 600.000 modelli basati sulla piattaforma elettrica modulare MEB.

La gamma di prodotti della Casa si compone a questo punto di sei modelli ID. Nel 2019, la ID.3 è stata il primo veicolo elettrico basato sulla MEB. Due anni e mezzo dopo il lancio sul mercato della prima generazione, la best seller 100% elettrica è in vendita con un upgrade completo.

Oltre al software di ultima generazione con tutti i sistemi comfort e di assistenza, il nuovo design degli esterni e degli interni ottimizzati le conferiscono un grande appeal. I nuovi colori, come il Dark Olivine Green, donano un aspetto fresco, mentre i materiali di prima qualità, sostenibili e privi di prodotti di origine animale, completano l’estetica.

La Volkswagen ha un grande obiettivo: produrre solo auto elettriche in Europa dal 2033. Già dal 2030 almeno il 70% dei modelli venduti dal brand in Europa dovrà essere a trazione puramente elettrica. Per gli Stati Uniti e la Cina, l’azienda punta a una quota di veicoli elettrici di oltre il 50% nello stesso arco temporale.

Il design degli esterni

Sono stati modificati differenti dettagli in modo mirato, che rendono l’aspetto della ID.3 ancora più incisivo. Il nuovo frontale dona all’auto un aspetto più dinamico. Con i suoi esterni dalle forme moderne e slanciate, la seconda generazione della ID.3 dimostra che l’aspetto iconico della famiglia ID. può evolversi restando comunque inconfondibile.

I sistemi di assistenza di ultima generazione

Volkswagen ID.3 di nuova generazione offre tecnologie e innovazioni di alta qualità. Grazie agli swarm data nella versione aggiornata del Travel Assist, la Casa ha compiuto un ulteriore passo verso una guida altamente automatizzata. Il Park Assist Plus con funzione Memory permette di richiamare automaticamente le manovre di parcheggio memorizzate; inoltre, il sistema di comando vocale basato sul cloud e l’head-up display con realtà aumentata della nuova ID.3 semplificano le attività quotidiane.

La nuova ID.3 diventa smart: è equipaggiata con il software di ultima generazione, che migliora le performance del sistema e riceve gli aggiornamenti over-the-air. Il software ID., costantemente migliorato, accanto al perfezionamento dei comandi offre anche funzioni attivabili in un secondo momento (Functions on demand).

Il motore elettrico della nuova ID.3

Il motore elettrico della nuova generazione della prima elettrica di Volkswagen si trova nella zona posteriore ed è in grado di sprigionare una potenza di 150 kW (204 CV) e una coppia di 310 Nm. Il motore posteriore assicura una grande maneggevolezza e un’ottima trazione.

Inclusa l’elettronica di potenza, che elabora i segnali di comando e aziona la corrente, il propulsore ha un peso di soli 90 kg. La nuova ID.3 Pro è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. La velocità massima è di 160 km/h.

La nuova ID.3 è disponibile con due differenti batterie: 58 e 77 kWh. La batteria agli ioni di litio contribuisce a rendere versatile il carattere della ID.3: con una capacità netta pari a 77 kWh, la più grande permette di raggiungere un’autonomia prevista fino a 546 chilometri (WLTP) nella ID.3 Pro S o di 426 chilometri (WLTP) nella ID.3 Pro da 58 kWh.

La nuova generazione di Volkswagen ID.3 sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo autunno nelle varianti ID.3 Pro con batteria da 58 kWh, a partire da 43.600 euro, e ID.3 Pro con batteria da 77 kWh, con prezzo di listino a partire da 56.650 euro.