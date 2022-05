La prima crossover Alfa Romeo in versione ibrida

Alfa Romeo Tonale è la prima C-SUV elettrificata del marchio, il modello che segna la metamorfosi del Biscione. Il suo debutto su strada parte simbolicamente dai luoghi in cui Alessandro Volta inventò la prima pila, primo generatore di elettricità dinamica. Le doti stradali della crossover sono inequivocabili. La tecnologia di bordo e la connettività la rendono l’Alfa Romeo più tecnologica di sempre.

Caratterizzata inoltre da una qualità e cura dei dettagli immense, che si uniscono alle peculiarità dinamiche dell’auto, con l’obiettivo di reinventare la sportività nel ventunesimo secolo. Alfa Romeo entra nell’era dell’elettrificazione con la nuova Tonale, restando comunque fedele al proprio DNA di sportività italiana, grazie a sistemi di elettrificazione concepiti per essere al servizio del marchio.

Il sistema ibrido di Tonale

Sulla crossover fa il suo debutto il motore 48v Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV, esclusiva di Alfa Romeo. Il propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile è abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette rapporti Alfa Romeo TCT con motore elettrico “P2” 48 volt da 15 kW e 55 Nm, ed è in grado di fornire motricità alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

Grazie a questa soluzione tecnica Tonale offre una nuova esperienza elettrificata e prestazioni di rilievo. L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi e la velocità massima raggiungibile dal SUV è di 210 km/h. Disponibile anche la versione Hybrid da 130 CV con trasmissione Alfa Romeo TCT a sette marce e motore elettrico “P2” 48 volt, in questo caso l’accelerazione 0 – 100 km/h è raggiunta in 9,9 secondi con una velocità massima di 195 km/h.

Gli allestimenti in gamma

Alfa Romeo Tonale offrirà una logica di gamma semplice e coerente con le gamme di Giulia e Stelvio, gli allestimenti a listino per i clienti saranno in tutto quattro: Super, Sprint, Ti e Veloce. Ognuno ha una determinata caratterizzazione volta a soddisfare le necessità dei clienti più esigenti. L’allestimento Super è la porta di ingresso al mondo Alfa Romeo. Per chi desidera un’esperienza dalla connotazione ancora più sportiva c’è invece l’allestimento Sprint, seguito dal modello Ti, più elegante e distintivo, e dall’allestimento Veloce, il massimo in termini di performance e sportività.

L’approccio al pricing di Tonale prende in considerazione una strategia lineare, semplificata e trasparente con il cliente dal momento dell’acquisto durante tutto il customer journey.

L’esclusiva versione di lancio “Edizione Speciale”: le caratteristiche

La nuova crossover Alfa Romeo Tonale sarà disponibile anche nell’esclusiva versione di lancio Edizione Speciale, una variante unica, ed estremamente ricca di contenuti tecnologici e di connettività. Un modello che presenta le peculiarità e la tipica sportività Alfa Romeo e che verrà offerto al pubblico su entrambi i livelli di potenza, da 130 e da 160 CV. Su Tonale Edizione Speciale continua a essere valida l’esclusiva offerta di lancio a 299 euro al mese con motorizzazione Hybrid 130 CV e con 3 anni di garanzia inclusi.

La “customer experience” è stata completamente ridefinita, e quindi il cliente interessato all’acquisto della nuova crossover ibrida Alfa Romeo Tonale potrà ordinarla andando direttamente presso il proprio dealer di fiducia oppure anche registrandosi attraverso l’innovativa piattaforma online dove, manifestando il proprio interesse, potrà entrare a far parte dell’universo Alfa Romeo Tonale in pochi semplici passaggi.