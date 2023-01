La prima Corvette elettrificata al mondo: ha 655 cavalli

Fonte: Ufficio Stampa Chevrolet Presentata la prima Corvette elettrificata al mondo

Un avanzato sistema di propulsione per rendere ancora più emozionante e prestazionale la guida di una delle automobili che ha fatto la storia del marchio Chevrolet. In occasione del 70° anniversario del debutto al Motorama di New York, la Casa americana torna in pista con un nuovo modello della Corvette, la prima elettrificata al mondo che mai come oggi è pronta a stupire tutti gli appassionati e i fedeli alle quattro ruote del brand. Con 2024 Corvette E-Ray, infatti, l’azienda di Detroit fa un passo avanti nell’offerta ai propri clienti.

2024 Corvette E-Ray, la prima elettrificata al mondo

Sono passati 70 anni dallo storico debutto di Corvette al Motorama, anniversario che la Chevrolet non ha potuto far passare inosservato. A testimonianza di come il tempo porti con sé importanti novità, la rivoluzione sulla quattro ruote della Casa americana è ben visibile grazie all’arrivo della prima motorizzazione elettrificata della gamma. Con trazione integrale e un potente V-8 Small Block LT2 da 6,2 litri, 2024 Corvette E-Ray è stata sviluppata per consentire a tutti di arrivare ovunque.

Dalle intense prestazioni in rettilineo, passando per la massima sicurezza in tutte le condizioni atmosferiche, il nuovo modello ibrido dell’azienda di Detroit è una sportiva che abbina due sistemi di propulsione separati per fornire potenza V-8 aspirata naturalmente con reattività elettrificata alimentata da eAWD. Si tratta, secondo quanto riferito dalla Casa, della Corvette più veloce della storia, con soli 2,5 secondi per arrivare da 0 a 100 km/h (qui vi avevamo parlato della prima Corvette a motore centrale).

La potenza proviene dal 6.2L LT2 Small Block V-8, che mette a disposizione 495 CV e 637 Nm di coppia sull’asse posteriore, il tutto completato da un motore elettrico che incanala ulteriori 160 cavalli e 125 Nm di coppia attraverso le ruote anteriori tramite un pacco batterie da 1,9 kWh che si trova tra i sedili. In totale, quindi, E-Ray produce una potenza combinata di 655 cavalli sia dal motore elettrico che dallo Small Block V-8.

Design sofisticato e raffinato

A parlare del design del nuovo modello ci ha pensato Phil Zak, Executive Design Director di Chevrolet, che ha sottolineato che la nuova 2024 Corvette E-Ray è il primo modello con uno stile sofisticato. L’aspetto di E-Ray si basa sul raffinato stile atletico e sul design orientato alle prestazioni che i clienti Corvette conoscono e amano, modello che a colpo d’occhio condivide con la Z06 le sue proporzioni decise e larghe, alloggiando ruote larghe che aiutano a gestire la maggiore erogazione di coppia dell’auto. I cerchi in lega leggera hanno un design a stella a cinque razze attorcigliato esclusivo di E-Ray (Chevrolet ha lanciato anche l’iconico Silverado in Italia).

Gli interni consentono poi ai clienti di riflettere le loro personalità individuali con la loro scelta di esecuzioni cromatiche che forniscono un aspetto sportivo, raffinato o dinamico.

E-Ray sarà offerta in versione targa e convertibile con prezzi a partire da 104.295 dollari, pari a circa 96.000 euro al cambio attuale, 28.000 dollari in più dell’entry level. Tra le tante novità del modello anche le sei modalità di guida: Tour, Sport, Track, Weather, My Mode e Z-Mode, alle quali si aggiungono Stealth e la funzione Charge+, che massimizza il recupero d’energia. Inoltre, mentre è al volante, il guidatore può anche tenere sotto controllo il funzionamento del powertrain attraverso tre schermate del display denominate Gauges, Dyno e Data, che mostrano la potenza e la coppia erogata dai motori, le performance e il livello d’efficienza.