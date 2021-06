In arrivo la prima BMW iX, il nuovo SUV elettrico della Casa

editato in: da

BMW iX, tutti i dettagli del nuovo SUV elettrico

Il nuovissimo SUV iper tecnologico del Gruppo BMW si chiama iX, combina piacere di guida a zero emissioni, agilità sportiva e una gamma operativa avvincente, con un profilo dedicato esattamente alla sostenibilità.

Con il suo design pionieristico e un interno dedicato allo spazio e al lusso, BMW iX incarna una nuova interpretazione del concetto di Sports Activity Vehicle (SAV). Concepito fin dall’inizio per la mobilità puramente elettrica, questo modello si basa su un nuovo kit di strumenti per il futuro, il cui vasto potenziale di innovazioni nei settori della guida automatizzata, della connettività e dei servizi digitali si traduce in un’esperienza di mobilità premium senza pari in questo segmento.

La BMW iX sarà lanciata in due varianti di modello, entrambe dotate di un sistema di trazione integrale elettrica, con una potenza combinata di 385 kW/523 CV nella BMW iX xDrive50 e 240 kW/326 CV nella BMW iX xDrive40. L’efficienza della tecnologia di guida abbinata alla più recente tecnologia delle celle della batteria si traduce in un’autonomia calcolata WLTP fino a 630 chilometri nella BMW iX xDrive50 e fino a 425 chilometri nella BMW iX xDrive40.

Arriverà poi in un secondo momento anche la versione M60, con una potenza superiore, di 440 kW/600 CV, in grado di garantire un’esperienza di guida completamente elettrica ed eccezionalmente sportiva. La struttura della carrozzeria, il principio di progettazione e la messa a punto del telaio della BMW iX sono perfettamente concepiti per combinare un comfort di marcia eccezionale con caratteristiche di maneggevolezza sportiva al top.

Il sistema di trazione integrale elettrica della BMW iX trasmette la giusta quantità di coppia motrice alle ruote anteriori e posteriori in tutte le situazioni di guida. La nuova generazione del display e del sistema operativo iDrive che fa il suo debutto nella BMW iX amplia l’interazione tra guidatore e veicolo e la trasforma in un dialogo naturale. Si basa sul nuovo BMW Operating System 8, progettato con focalizzazione sul funzionamento del touchscreen del BMW Curved Display e sulla comunicazione verbale con il BMW Intelligent Personal Assistant.

Il carattere pionieristico della BMW iX traspare anche nel suo aspetto esterno. Il linguaggio del design chiaramente strutturato e ridotto, lo stile imponente della carrozzeria con proporzioni muscolose tipiche di un SAV e i dettagli realizzati con precisione creano una visione di lusso progressivo. Le caratteristiche esterne di spicco includono la calandra a doppio rene BMW quasi completamente oscurata, la cui superficie è il risultato di tecniche di produzione innovative e incorpora sensori di telecamera e radar.

La BMW iX sarà prodotta nello stabilimento del BMW Group a Dingolfing. Sia il veicolo stesso che le celle della batteria saranno realizzati utilizzando energia verde su tutta la linea.