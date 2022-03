La prima auto di lusso elettrica italiana: il Tridente svela il gioiello

Il primissimo brand automobilistico italiano del segmento luxury a lanciare modelli totalmente elettrici: stiamo parlando di Maserati, che ha appena annunciato ufficialmente i suoi piani di arrivo sul mercato della gamma elettrica, Maserati Folgore, e ha commentato i risultati commerciali ottenuti nel 2021.

Maserati: proiettata verso il futuro

Una realtà innovativa per natura, la Casa del Tridente, come già aveva annunciato in occasione dell’evento “MMXX: Time to be Audacious” (che avevamo visto) a settembre 2020, ha completato il rilancio del marchio ed è pronta a portare sul mercato Folgore, la nuova gamma 100% elettrica.

Nel 2021 Maserati, che è l’unico brand luxury del Gruppo Stellantis, ha riportato un aumento della sua quota di mercato globale al 2,4%, con quote rispettivamente del 2,9% e del 2,7% in Nord America e Cina. Lo scorso anno, la stessa Casa automobilistica ha registrato una crescita molto importante delle vendite, arrivando a un +41% su base annua con un totale di 24.269 veicoli immatricolati e consegnati ai clienti in tutto il mondo. Il margine del risultato operativo rettificato (AOI) è stato del 5,1% e i ricavi netti sono stati pari a 2.021 milioni di euro. Un ottimo traguardo, soprattutto considerando il momento di grande crisi che tutto il mercato automotive sta vivendo dallo scoppio della pandemia di Covid nel 2020, aggravato oggi dalla guerra tra Russia e Ucraina.

Ed è per questo che la Casa può far forza sugli eccellenti risultati ottenuti, e sta preparando la strada che la porterà ad essere il primo brand di lusso a lanciare un’auto sportiva 100% elettrica. Maserati sarà benchmark in ogni segmento di mercato e sarà il primo luxury brand a completare la line-up elettrica entro il 2025.

La nuova strategia elettrica Folgore

Maserati sviluppa la sua gamma Folgore a zero emissioni tenendo conto delle esigenze del cliente, che da sempre è posto al centro di ogni singolo prodotto, e del DNA del marchio. La nuova Maserati GranTurismo sarà la prima auto nella storia della Tridente ad adottare soluzioni 100% elettriche.

La sportiva sarà prodotta presso il polo produttivo di Mirafiori, debutterà sul mercato nel 2023. La nuova GranTurismo, vera icona del marchio, offrirà soluzioni tecniche d’avanguardia derivate dalla Formula E, prestazioni di assoluto rilievo, comfort ed eleganza tipiche delle auto del Tridente. Anche il nuovo SUV Grecale, il cui lancio è previsto tra qualche giorno, sarà disponibile nella versione elettrica nel corso del prossimo anno.

Tutte le vetture a listino di Maserati avranno una versione 100% elettrica entro il 2025, questa è la promessa (e il grande obiettivo) della Casa. La super sportiva MC20, la nuova sport sedan Quattroporte e il nuovo full-size SUV Levante completeranno l’offerta Maserati Folgore, per riuscire ad attirare il nuovo “luxury consumer” in tutti i segmenti di mercato.

Una gamma totalmente elettrica entro il 2030

Tutta la gamma del Tridente sarà 100% elettrica entro il 2030. Si tratta dell’importante piano della Casa, che fa parte della strategia “Dare Forward 2030” di Stellantis, annunciata lo scorso 1° marzo. Tutte le nuove vetture del marchio luxury italiano saranno ingegnerizzate e realizzate completamente in Italia; ogni modello adotterà sistemi con propulsione elettrica in grado di fornire innovazione e prestazioni di altissimo livello, tipiche del DNA del marchio.