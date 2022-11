Per la prima volta Abarth diventa elettrica

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Abarth inaugura una nuova era con il debutto della Nuova 500e, completamente elettrica, che si aggiunge alla gamma di modelli della Casa. La Nuova Abarth 500e è l’Abarth più reattiva ed emozionante nella guida urbana e la più veloce e divertente nella guida extraurbana. In breve, è più Abarth che mai. L’architettura elettrica performa ancor meglio di quella a benzina, grazie a una distribuzione dei pesi migliore, come la coppia, e a un passo più lungo.

L’elettrico viene scelto per migliorare il piacere di guida e assicurare uno sprint e un equilibrio più elevati, maggiore stabilità e una tenuta di strada migliore. Per Abarth l’elettrificazione significa essere più divertente e competitiva, non solo cercare soluzioni più ecologiche, ma anche divertimento puro e autentico.

La Casa ha spiegato che c’è un solo motivo che spinge a realizzare un’Abarth elettrica: la ricerca delle massime prestazioni. Un obiettivo che lo Scorpione persegue da oltre 73 anni, caratterizzati da esperienze adrenaliniche. Abarth è da sempre sinonimo di prestazioni, competizione, brivido e un’attitudine che, dal 1949, elettrizza le persone.

La prima Abarth elettrica

La mitica 500 Abarth, regina delle prestazioni sportive estreme, diventa elettrica ed è ancora più Abarth che mai. Infatti, offre uno stile irriverente, giocoso e, al tempo stesso, audace, e un’esperienza di guida entusiasmante. Combina prestazioni, energia elettrica, stile e un nuovo potente sound. Grazie alla sua architettura elettrica e a una migliore distribuzione dei pesi, la Nuova Abarth 500e è più veloce ed entusiasmante.

È la più reattiva ed emozionante di sempre nella guida in città, con prestazioni migliori dell’Abarth 695 in termini di prontezza. Infatti, è più veloce di 1 secondo nella ripresa urbana, il che significa un’accelerazione del 50% più rapida da 20 a 40 km/h rispetto alla sua rivale a benzina. Il motore elettrico più reattivo, il passo più lungo, la migliore tenuta di strada e il miglior bilanciamento tra gli assi offrono una grande maneggevolezza e dinamica di guida, garantendo alla Nuova Abarth 500e una risposta più rapida, una migliore entrata, velocità di percorrenza e uscita in curva.

La Nuova Abarth 500e è dotata di una batteria da 42 kWh e di un potente motore elettrico, per un totale di 113,7 kW/155 cavalli, che unisce le prestazioni tipiche della Casa all’innovazione della mobilità elettrica. Infatti, può raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi.

La ricarica dell’Abarth 500e

La prima Abarth elettrica è dotata di un sistema di ricarica rapida da 85 kW che consente di ridurre al minimo i tempi di ricarica. In meno di 5 minuti accumula una riserva di energia sufficiente per il fabbisogno chilometrico giornaliero (circa 40 km); non è tutto, la ricarica rapida raggiunge l’80% dell’autonomia in soli 35 minuti.

Uno stile sportivo distintivo e deciso

La Nuova Abarth 500e presenta nuovi elementi di design che le conferiscono uno stile unico e audace, ispirandosi al passato ma aggiungendo più adrenalina all’esperienza di guida. Per dare un’immagine chiara delle nuove sfide e ambizioni che il marchio sta affrontando, Abarth ha giocato con il suo logo, rimanendo fedele al claim: “Nuova era, stesse radici, stesso DNA”.

Il logo dello Scorpione è stato modernizzato ed elettrificato, debutta sulla Nuova Abarth 500e e proietta il marchio in una nuova era. La Nuova Abarth 500e si distingue per il suo stile performante e sportivo ed è dedicata a chi non rinuncia a trasformare la guida in un’esperienza divertente. Il design degli esterni è caratterizzato da diversi elementi aggressivi che rendono l’auto elettrica unica e accattivante, come il nuovo paraurti anteriore sportivo dedicato e le minigonne laterali, gli inserti DAM e diffusore posteriore in bianco freddo, i cerchi in lega dedicati e le nuove calotte degli specchietti retrovisori in grigio titanio.

Il carattere sportivo (che da sempre contraddistingue Abarth) è esaltato anche dai fari anteriori full LED con la nuova firma Abarth, dai freni a disco anteriori e posteriori, dalle nuove scritte Abarth anteriori e posteriori in grigio titanio scuro, dal nuovo logo laterale elettrificato dello Scorpione, dal tetto fisso in vetro e dai vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy.

Il look degli interni

Stile e sportività trovano la loro massima espressione a bordo della Nuova Abarth 500e (come in tutta la nuova gamma per il 2023), lo si nota da numerosi dettagli, come l’ambiente scuro dei montanti e del cielo o ancora la nuova fascia Poison Blue per l’abbattimento dei sedili anteriori. L’alternanza di materiali pregiati ed elementi di design più sportivi crea una combinazione esclusiva in questo segmento di mercato.

La versione di lancio Scorpionissima

Abarth propone un’edizione di lancio esclusiva, chiamata Scorpionissima, completamente equipaggiata e accattivante; è la prima Abarth elettrica di sempre. Prodotta in sole 1949 unità, un numero che rende omaggio alla data di nascita del brand, è la perfetta sintesi tra esclusività e sportività. È disponibile in versione hatchback e viene proposta nel nuovo ed entusiasmante colore di carrozzeria Acid Green o Poison Blue. Questa nuova serie limitata è al top della gamma ed è immediatamente riconoscibile dalle grafiche laterali Abarth.

Bellissimi i cerchi in lega da 18″ diamantati Titanium Grey, l’auto è equipaggiata con tetto fisso in vetro e vetri posteriori oscurati. Completano la dotazione la pedaliera sportiva in acciaio e la pedana con logo inciso, che portano su strada le sensazioni da pista e la reattività delle auto che hanno fatto la storia di Abarth.

I sedili sportivi presentano un nuovo design, arricchito da uno scorpione in rilievo in Alcantara, un materiale premium da corsa che offre un look sportivo e il massimo comfort grazie. L’esclusività e la sportività dei materiali si ritrovano anche nella nuova fascia della plancia in Alcantara goffrata che dona al guidatore una sensazione unica, combinando un’estetica lussuosa con un design funzionale, e si abbina perfettamente agli inserti del volante e ai sedili sportivi.

Nell’abitacolo troviamo pelle di alta qualità con inserti in Alcantara e il logo dello Scorpione, elementi di valore, che impreziosiscono il volante sportivo a tre razze, che si ispira al mondo delle corse. Anche i pannelli delle porte e il bracciolo del tunnel centrale presentano una doppia cucitura sportiva.

La Nuova Abarth 500e Scorpionissima è dotata anche di tunnel centrale chiuso, sedili anteriori e parabrezza riscaldati, sedile del guidatore regolabile in altezza e sedili posteriori ribaltabili 50/50. Il contrasto tra il verde degli esterni e i colori scuri dell’abitacolo esalta lo stile distintivo e sportivo dell’auto nella sua edizione di lancio, mentre la vernice blu della carrozzeria sottolinea il look audace della Nuova Abarth 500e.