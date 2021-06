Prezzo da record per la supercar di Paul Walker

editato in: da

La storia del cinema annovera numerose automobili da Premio Oscar. Tra queste c’è la Toyota Supra, arancione fiammante, guidata da Paul Walker nella saga ‘Fast & Furios’. Andata all’asta di recente, la sportiva giapponese è stata battuta a 500.000 dollari.

Brian O’Conner, alias Paul Walker, la lanciava a tutta velocità nel primo episodio di ‘Fast & Furios’. Ora la sua Toyota Supra è stata venduta dalla compagnia Barrett-Jackson Auction Company, per un valore di 500.000 dollari. Il nuovo proprietario ha inoltre ricevuto la documentazione e i certificati che attestano l’originalità del mezzo.

Dal punto di vista dei contenuti tecnici, la Supra di Paul Walker ha un motore 6 cilindri in linea 2JZ-GTE 3 litri, con doppio turbocompressore. La potenza è di 324 CV e la coppia di 427 Nm. La trazione è posteriore e la trasmissione, a differenza di quanto si vede nel film, è automatica a 4 rapporti.

A bordo la Toyota Supra in questione presenta ancora le elaborazioni effettuate per girare la pellicola. Per esempio, c’è il pomello del cambio, come detto automatico ma reso simile con questa modifica a un manuale. Il volante è a 3 razze da corsa, i rivestimenti dei sedili sono blu e i pannelli porta hanno gli altoparlanti e gli indicatori aggiuntivi lato passeggero.

La sportiva è stata realizzata da Eddie Paul di The Shark Shop a El Segundo, in California. Ha inoltre girato anche il capitolo secondo della saga, in compagnia di tanti altri bolidi, con la livrea perlata Candy Orange e il motivo Nuclear Gladiator dell’artista Troy Lee.

La Supra nasce sulla base della BMW Z4. Il nome invece deriva da una storica sportiva della Casa nipponica, lanciata nel lontano 1979 e in vendita fino al 2002. La divisione racing Toyota Gazoo Racing ha rilanciato la Supra nel 2019. A differenza della tedesca Z4, è offerta solo con un motore 3 litri a 6 cilindri da 340 CV di potenza e da 500 Nm di coppia. Di serie c’è un cambio automatico a 8 marce firmato ZF con paddle al volante. Per le accelerazioni da ferma può contare sul dispositivo Launch Control. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene così in 4,3 secondi.