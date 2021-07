Prezzo record per la McLaren di Hamilton che vinse contro Schumacher

editato in: da

È stata la protagonista di una emozionante bagarre tra Michael Schumacher e Lewis Hamilton durante il Gran Premio in Cina del 2010, quando il pilota della McLaren superò il campione tedesco. Adesso la McLaren-Mercedes MP4-25A-01 è stata venduta dalla casa d’aste RM Sotheby’s ad una cifra record.

È chiaramente un’auto fuori dal comune la McLaren-Mercedes che, nelle mani di Lewis Hamilton, ha vinto in Turchia nel 2010 ed ha portato al podio anche il compagno di squadra, Jenson Button. Un team con una monoposto straordinaria, la più competitiva a disposizione per il Campionato 2010 guidata da due campioni del mondo, una rarità.

Sono i numerosi risultati sportivi che hanno contribuito ad aumentare il valore della vettura. Come quello di Hamilton nel 2010 a Shangai o dell’incredibile rimonta dalla ventesima alla sesta posizione in Malesia. Oppure la piazza d’onore in Cina partendo dal sesto posto e l’emozionante ruota contro ruota di Lewis vs Michael Schumacher. Infine, in Turchia la rimonta contro il collega Button, superato con una staccata nella prima curva.

Il telaio 01 è rimasto in deposito McLaren fino al restauro del 2019, gli sforzi congiunti di McLaren Racing Heritage e Mercedes AMG HPP (High Performance Powertrains) hanno portato la vettura a delle condizioni perfette, con un ripristino eseguito nei minimi dettagli. La Freccia d’Argento è stata smontata in ogni sua parte, ispezionata e tutti i componenti deperibili sono stati sostituiti, infine è stata messa alla prova tra i cordoli.

In vista della vendita la McLaren, che vanta un’importante storia non solo in pista, è stata controllata ancora una volta ed avviata. Per questo motivo l’asta condotta da RM Sotheby’s è stata un evento unico: le prestazioni della McLaren sono state testate nel circuito di Silverstone il 17 luglio dopo la prima gara di qualificazione Sprint della F1, davanti ad un pubblico di 140.000 persone tra le quali, i potenziali acquirenti.

Oltre ai risultati sportivi ciò che ha sorpreso tutti i fan del mondo delle corse, è stata la cifra raggiunta da questo pezzo speciale. RM Sotheby’s, che ha venduto anche DTM di grande valore, ha comunicato la vendita al prezzo di 4.836.000 sterline che equivalgono a più di 5.642.000 euro. Sicuramente un concentrato di potenza che vale il costo, visto il mix di emozioni che ha fatto vivere agli appassionati.