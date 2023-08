Continui rincari

Quelli appena elencati sono tutti fattori che hanno determinato un aumento generalizzato dei prezzi, che ha colpito il carburante – i prezzi della benzina e del diesel oggi stanno mettendo in ginocchio le famiglie italiane – e anche le auto nuove.

Si sono verificati continui ritardi nella consegna di macchine nuove, che hanno provocato un’impennata del mercato dell’usato, e continui rincari sui prezzi di listino. Una tendenza che purtroppo pare non sia destinata a cambiare nei prossimi mesi. Vediamo l’analisi di Gazzetta, che prende in considerazione alcuni dei modelli più venduti nei primi sei mesi del 2023 (secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) per confrontare i prezzi di oggi a quelli di settembre 2022 e 2021, calcolando i rincari negli ultimi due anni.

È l’auto più venduta: quanto è aumentato il prezzo di listino

La prima vettura che prendiamo in esame è Fiat Panda, non poteva essere altrimenti: è sempre l’auto più venduta, anche nel primo semestre del 2023 ha fatto registrare il più elevato numero di immatricolazioni in Italia (50.679). Nel listino prezzi Fiat troviamo differenti allestimenti, ma il base è rappresentato dal 1.0 FireFly S&S Hybrid. Il costo di questa versione d’accesso oggi è pari a 15.750 euro. Se analizziamo la situazione di soli due anni fa, notiamo un incremento di quasi 2mila euro, visto che a settembre 2021 il prezzo di listino della stessa variante era pari a 14.000 euro, diventati già 15.000 euro a settembre 2022.

Gli altri modelli

Aumentano le vendite di Dacia Sandero sul mercato internazionale, grazie al continuo successo del brand. Il primo semestre di quest’anno vede un totale di 50.679 immatricolazioni di Sandero, che si guadagna infatti la seconda posizione nella classifica delle vetture più vendute in Italia da gennaio a giugno 2023.

La versione Streetway 1.0 SCe 65 cavalli rappresenta l’allestimento base del brand rumeno, il prezzo di listino di questa versione d’accesso oggi è di 12.500 euro. Consideriamo che solo due anni fa servivano meno di 10mila euro per comprare quest’auto che continua ad avere un grandioso successo. A settembre 2021 infatti la Sandero costava a partire da 9.050 euro, mentre già lo scorso anno il prezzo era salito a 11.700 euro. In due anni si parla di un incredibile aumento pari a 3.450 euro.

E infine analizziamo la situazione di Lancia Ypsilon, una delle vetture da sempre più amate, che il prossimo anno arriverà sul mercato in una variante completamente nuova e rivoluzionaria. Il CEO Napolitano ci ha già parlato del primissimo modello che è uscito dalle linee di produzione.

Ma torniamo a noi, Lancia Ypsilon si aggiudica il terzo posto nella classifica delle auto più vendute in Italia nei primi sei mesi del 2023, oggi il prezzo di listino parte dai 17.100 euro. La stessa variante di accesso alla gamma, ovvero la 1.0 FireFly 5 porte S&S Hybrid Silver, solo due anni fa costava 15.300, quasi 2.000 euro in meno, mentre nel 2022 per comprarla ne servivano già 16.200 euro. L’incremento dei prezzi continua, è una piaga che non lascia scampo agli automobilisti italiani e che mette a dura prova anche le Case produttrici.