Prestigioso premio per la Fiat Centoventi: la Panda del futuro

Si è svolta la cerimonia di consegna dei Car Design Awards 2019, il concorso annuale indetto dal sito Car Design News e che ha visto trionfare Fiat Concept Centoventi nella categoria “Concept Car”.

Secondo la giuria, composta da 18 direttori del design di altrettante case automobilistiche a livello mondiale, la rivoluzionaria vettura “si contraddistingue per l’innovativo concetto modulare e per l’eccezionale impiego di colori e materiali”.

Presentata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019, la Fiat Concept Centoventi affronta quindi il tema della mobilità elettrica con un modello di business innovativo: infatti è essenziale e, allo stesso tempo, è completamente personalizzabile, in qualsiasi fase del suo ciclo di vita e in tutti i suoi dettagli.

Sarà infatti prodotta in una sola livrea che, attraverso il programma “4U”, potrà essere personalizzata scegliendo tra 4 tettucci, 4 paraurti, 4 copriruota e 4 pellicole esterne. Internamente gli accessori sono intercambiabili e installabili con modalità “plug and play” – dal cluster alle tasche portaoggetti, dai sedili ai seggiolini per i bambini – direttamente dal cliente.

Gli esterni sono wrappabili, i paraurti personalizzabili, e sono disponibili diversi tipi di tetto per indossare un vestito nuovo con il cambiare delle stagioni o secondo le proprie passioni. Inoltre, il range è anch’esso modulare: merito dell’innovativa architettura delle batterie che consente di variare l’autonomia, secondo esigenze specifiche, da 100 a 500 km, dimostrandosi perfetta tanto in città quanto per un weekend al mare o in montagna.

Olivier Francois, President Fiat Brand Global, ha commentato: ”Vincere questo premio mi rende estremamente orgoglioso e il parere di una giura internazionale di altissimo profilo sottolinea l’importanza del design nel progetto Centoventi. Questa è la vision di Fiat della mobilità elettrica e democratica nel prossimo futuro, una visione basata su oltre 120 anni di storia. La Fiat Concept Centoventi nasce come una “tela bianca” pronta per essere “dipinta” secondo i gusti e le esigenze del cliente: la Centoventi infatti è stata pensata per essere aggiornabile con la massima libertà e fantasia nei colori, nella configurazione degli interni, nella configurazione del tetto, nel sistema di infotainment e perfino nel range di autonomia garantito dalle batterie modulari, stravolgendo così uno dei paradigmi dell’auto. È proprio questo uno dei punti di forza del concept: non dover più attendere di acquistare una nuova auto, ma sapere che ogni giorno è quello giusto per “cambiarne” la configurazione. Centoventi così incarna il concetto “less is more” di Fiat che significa togliere tutto ciò che di ridondante e complesso c’è in un’auto, lasciandone poi la scelta alla fantasia e al desiderio del cliente. Centoventi è un’auto essenziale, e proprio questo suo essere estremamente personalizzabile, la rende assolutamente “cool””.