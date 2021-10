Prestigioso premio per la nuova Fiat 500

Fiat Nuova 500 vince il “Red Dot Award 2020”

La nuova Fiat 500 è l’auto del futuro e allo stesso tempo continua a portare avanti la tradizione di successi di una vettura Fiat cha ha fatto la storia, che è diventata un’intramontabile icona sin dal momento del lancio della sua primissima edizione da parte della Casa torinese, uno dei simboli del Made in Italy per eccellenza.

Votata dai consumatori dopo essere stata selezionata da un gruppo di importanti giornalisti automobilistici, Nuova 500 si è aggiudicata il titolo di “Small Car of the Year” ai News UK Motor Awards 2021. Il concorso è arrivato nel 2021 alla sua quarta edizione e, come già negli anni precedenti, i premi sono stati assegnati dai consumatori e da un gruppo di giornalisti specializzati delle testate britanniche, che hanno votato i migliori veicoli in tutti i segmenti.

Il premio conseguito ai News UK Motor Awards è il decimo ottenuto in Gran Bretagna, competa e arricchisce il palmarès di Nuova 500, che già ha vinto il titolo di “Green Car” degli Automobile Awards 2020, in Francia, e anche il trofeo “Car of the Year and Best Small Electric Car”, assegnato da DrivingElectric. Tutti riconoscimenti molto prestigiosi a livello internazionale, a cui devono essere aggiunti anche il premio “Miglior Design 2020” della rivista tedesca “Auto Motor und Sport” e quello di “Miglior Design Concept” del famoso concorso internazionale “Red Dot Design Award”.

Fiat Nuova 500 è stata lanciata a marzo 2020, e oggi possiede già una collezione molto ampia di premi a livello internazionale; per non parlare della posizione di leadership che l’auto ha già conquistato nel segmento delle city-car elettriche in Europa. Si tratta dell’auto più venduta nel Vecchio Continente nel segmento delle city-car, con una quota di mercato pari a quasi il 28%. Fiat 500 oggi è in vetta nel mercato delle utilitarie in 12 ben differenti Paesi ed è la più venduta in tutto il panorama dei veicoli elettrici in Italia.

Non è ancora finita, la Nuova 500 infatti, dopo essere stata lanciata nei mercati europei, in Israele e in Brasile, sta anche per diventare la prima city-car all-electric, “all-in” a livello mondiale. Infiniti e prestigiosi traguardi per quest’icona italiana che continuare a ‘fare la storia’ dell’automobilismo. I veicoli del News UK Motor Awards (appena vinto da 500) sono selezionati da importanti giornalisti del settore automobilistico delle maggiori testate britanniche e votati dal grande pubblico. L’evento riunisce ogni anno grandi esperti e il pubblico delle testate The Times, The Sunday Times, Driving. co.uk, The Sun e talkSport.