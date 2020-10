Prestigioso premio per la Fiat 500 elettrica

editato in: da

Fiat Nuova 500 vince il “Red Dot Award 2020”

Abbiamo parlato tanto della nuova Fiat 500, la prima vettura a zero emissioni del Gruppo italo-americano FCA. Oggi l’auto conquista un nuovo premio, il Red Dot Award 2020, uno dei più ambiti riconoscimenti al mondo dedicato al design industriale.

La piccola 500 elettrica vince nella categoria Design Concept. Ora, la nuova city car a zero emissioni di Fiat è pronta a rivoluzionare la mobilità di domani con il suo stile inconfondibile fatto di italianità, Dolcevita, tecnologia e innovazione.

La cerimonia di consegna dei Red Dot Award 2020 si è svolta in modalità online. Fiat Nuova 500 è stata premiata grazie ad una giuria internazionale composta da 21 professionisti e docenti di Design tra i più importanti al mondo. L’iconica Fiat oggi rinnovata è stata premiata per il suo design eccellente e unico, capace di distinguersi rispetto ai competitor. Nel 2019 lo stesso premio era andato al concept Fiat Centoventi.

Olivier François, President Fiat Brand Global, ha commentato: “Aver vinto il Red Dot Award mi rende molto orgoglioso, perché 500 è, da sempre, al passo con i tempi e cambia quando cambiano i bisogni sociali. Così è stato anche per la terza generazione, chiamata a rispondere ai nuovi bisogni della mobilità. Fiat Nuova 500 è stata pensata, disegnata, progettata e costruita in Italia, con l’autenticità delle cose fatte in casa e con amore. Fin da subito il progetto ha investito con la sua carica positiva tutto il brand Fiat portando con sé energia e creatività. Quella creatività tutta italiana capace di partire da un’icona con 63 anni vita e di successi alle spalle e di creare un’auto tutta nuova, tutta elettrica, tecnologica e connessa, ma sempre 500: bella, carismatica e capace di ispirare il cambiamento per diventare l’oggetto del desiderio della mobilità a zero emissioni in puro spirito Dolcevita”.

Nel momento in cui la mobilità è chiamata a essere più sostenibile, connessa e autonoma, Fiat 500 è entrata in gioco con la sua terza generazione, portando con sé tutto il design e il piacere di guida. Klaus Busse, Head of FCA Design EMEA: “Con Fiat Nuova 500 abbiamo voluto disegnare una vettura elettrica con l’anima, dove il protagonista del design fosse l’approccio italiano allo stile e al sentimento che si può cogliere nella tendenza scultorea di Nuova 500 e nei suoi interni. Abbiamo voluto creare un prodotto unico, dichiarazione dello spirito italiano, di quanto l’Italia come nazione e Fiat come brand siano capaci di creare oggi. Aver ricevuto il riconoscimento del Red Dot Award è un grande onore per tutto il team che ha lavorato al progetto di Nuova 500”.