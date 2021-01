Prestigioso premio per Alfa Romeo Tonale

editato in: da

Alfa Romeo Tonale, il grandioso SUV del Biscione di cui abbiamo tanto parlato negli scorsi mesi, si aggiudica il Reader Award dell’autorevole concorso Car of the Year 2021 di “What Car?”. Il vincitore viene deciso grazie al parere dei lettori della testata leader del Regno Unito. Il Reader Award incorona la vettura più entusiasmante del 2021.

Il SUV Alfa Romeo Tonale accoglie il parere positivo della critica e dei potenziali clienti. Tanto apprezzato dal grande pubblico al Salone Internazionale di Ginevra nel 2019 (occasione in cui fu presentato per la prima volta); le caratteristiche vincenti sono l’unicità del design italiano e il suo stile originale e moderno tipicamente Alfa Romeo, che sono piaciuti agli appassionati del brand sin dal primo sguardo.

Steve Huntingford, il caporedattore di “What Car?”, ha dichiarato: “Solitamente il Reader Award di “What Car?” è un premio molto combattuto, quest’anno vinto nettamente da Tonale che ottiene oltre il doppio dei voti rispetto alla seconda classificata. Il pubblico è chiaramente entusiasta di un nuovo SUV compatto a marchio Alfa Romeo e, dando un’occhiata al concept, è facile comprenderne il perché”.

Arnaud Leclerc, responsabile Alfa Romeo EMEA, sottolinea: “Tonale rappresenta il futuro prossimo di Alfa Romeo: il primo SUV compatto ibrido plug-in del marchio italiano. È straordinario vedere come la combinazione di bellezza e funzionalità di questa vettura abbia catturato l’attenzione degli appassionati che, come noi, sono impazienti di apprezzarla su strada”.

Alfa Romeo Tonale, secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, probabilmente verrà lanciato (dopo una lunghissima attesa) a settembre e sarà messo in preordine a partire dal mese di ottobre o, al più tardi, novembre 2021. L’auto verrà prodotta nello stabilimento di Pomigliano, questo era già stato confermato dalla Casa nei mesi scorsi. La prima versione che vedremo sul mercato sarà molto probabilmente quella di lancio del nuovo SUV del brand.

A partire da queste date, possiamo ipotizzare che le prime consegne della Launch Edition di Alfa Romeo Tonale inizieranno a febbraio 2022. L’auto nascerà sulla stessa piattaforma utilizzata per Jeep Compass modificata appositamente per il SUV. Subirà delle modifiche rispetto alla concept car che abbiamo visto al grande evento svizzero, soprattutto per quanto riguarda gli esterni, o almeno così pare. Alfa Romeo Tonale offrirà ai suoi clienti una rosa di motori benzina, diesel e ibridi.