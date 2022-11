Premio a Nissan e-POWER, la tecnologia più innovativa

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Premi Innovazione per Nissan e-POWER

La tecnologia più innovativa è Nissan e-POWER, che vince il premio all’Auto Moto Grand Prix edizione 2022. Un sistema di propulsione totalmente nuovo, che si comporta come un elettrico – è infatti silenzioso e scattante – ma non ha bisogno della ricarica alla spina come i normali motori elettrici.

L’innovativo sistema è disponibile su Nissan Qashqai e sul nuovo Nissan X-Trail, come avevamo già visto nei mesi scorsi. La rivista Auto Moto, punto di riferimento nel panorama della stampa automobilistica francese, ha assegnato il Premio Innovazione 2022 alla tecnologia Nissan e-POWER. Richard Tougeron, Amministratore Delegato di Nissan Francia, ha ritirato il riconoscimento a nome dell’azienda, in occasione della cerimonia Auto Moto Grand Prix che si è svolta a Parigi.

La tecnologia inventata da Nissan

Il nuovo sistema di propulsione ha ricevuto gli apprezzamenti da parte di Auto Moto, che ha appunto elogiato la tecnologia inventata e sviluppata da Nissan, un approccio unico e innovativo all’elettrificazione.

Conosciamo già il sistema e-POWER e come funziona, ne abbiamo parlato infatti nei mesi scorsi, quando la Casa lo ha presentato e installato sulle sue vetture di punta: il SUV Qashqai, una delle auto più amate e vendute del brand, e il nuovo X-Trail. e-POWER è costituito da un motore elettrico che fa muovere le ruote del veicolo, un motore termico che produce energia, una batteria ad alta potenza, un generatore e un inverter. Si comporta come un veicolo 100% elettrico, con accelerazione brillante e lineare, un motore fluido e silenzioso, ma non prevede la classica ricarica alla spina a cui invece siamo abituati per tutti i mezzi elettrici. Come si fa per fare il pieno di energia e viaggiare in elettrico? È sufficiente andare presso una pompa tradizionale di carburante e inserire la benzina nel serbatoio.

I nuovi veicoli Nissan e-POWER

Il motore termico 1.5 litri rappresenta il vero fiore all’occhiello del sistema e-POWER, un propulsore sviluppato appositamente per questa applicazione e dotato della tecnologia esclusiva del rapporto di compressione variabile, brevettata da Nissan. Il sistema sceglie automaticamente il miglior rapporto di compressione per favorire efficienza o prestazioni in funzione delle varie situazioni di guida. Rispetto a un motore termico tradizionale, i consumi e le emissioni di CO2 sono decisamente inferiori.

Il sistema e-POWER, come abbiamo detto, è disponibile oggi su Nissan Qashqai e sul nuovo Nissan X-Trail, che possono essere ordinati presso la rete di concessionari del marchio; i prezzi di listino partono rispettivamente da 36.270 e 38.080 euro.

Richard Tougeron, Amministratore Delegato di Nissan Francia, ha commentato: “Il premio riconosciuto alla tecnologia e-POWER è un omaggio alla capacità Nissan di innovare. I clienti apprezzeranno il piacere di guida di un EV, ma senza la necessità di ricaricare. e-POWER è pensato dando priorità al cliente e rappresenta una pietra miliare nella strategia di elettrificazione di Nissan”.

Nissan Qashqai con e-POWER

Quando venne lanciato sul mercato mondiale ormai 15 anni fa, Qashqai rappresentò un vero e proprio punto di svolta per l’intero settore automobilistico. È ancora oggi riconosciuto da tutti come il primo crossover della storia, primo modello di un segmento che ha poi ottenuto un successo commerciale superiore anche alle più rosee aspettative.

E con il Qashqai e-POWER la Casa prova nuovamente a rivoluzionare il mondo dell’automotive con un’auto elettrica senza spina che non ha bisogno di essere ricaricata. Non ci sono eguali nel mercato per questa tipologia di propulsore, che si compone di un motore 100% elettrico che muove le ruote del veicolo e di un motore termico che produce energia elettrica.