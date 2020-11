Premio elettrizzante per la nuova Opel Corsa-e

editato in: da

Opel Corsa: svelata la nuova versione elettrica

Nel settore automobilistico tedesco, il “Volante d’Oro” è uno dei premi più importanti e di prestigio. Quest’anno se lo aggiudica la nuova Opel Corsa-e completamente elettrica, che ha sconfitto rivali difficili, conquistando il primo premio nella categoria delle vetture piccole.

L’auto di segmento B più venduta in Germania è elettrizzante sia per gli esperti e i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag che per i clienti. “Opel is electric”, dice il CEO di Opel, Michael Lohscheller, “e la nostra nuova Opel Corsa-e ne è la prova migliore. Dimostra che un’auto elettrica oggi può essere non solo dinamica e pratica, ma anche accessibile a tutti. Siamo orgogliosi del modo in cui Opel Corsa-e convince tutti: i nostri clienti, i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag, così come la giuria di esperti e celebrità”.

Come per ogni edizione del premio, anche in questo caso i concorrenti hanno dovuto superare due ostacoli: i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag hanno eletto, per ogni categoria, i loro tre favoriti per la finale. Poi una giuria di giornalisti, piloti di auto da corsa ed esperti di auto, ha testato ogni finalista sulla pista DEKRA-Lausitzring. Opel Corsa-e, con un totale di 3.218 punti, ha dominato la concorrenza nella categoria “vetture piccole”. La nuova Hyundai i20 al secondo posto, Volkswagen e-Up, al terzo.

Opel Corsa-e offre una mobilità elettrica allo stato dell’arte, con 136 cavalli di potenza e 260 Nm di coppia. La sua autonomia è di 337 km, l’auto è definita come un’agile cinque posti adatta per l’uso quotidiano.

Il modello base di Opel Corsa-e offre il climatizzatore automatico con comando dallo smartphone, il freno di stazionamento elettrico e l’avviamento senza chiave, l’infotainment del sistema Multimedia compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, dotato di schermo touch a colori da 7 pollici, i servizi di OpelConnect e il cockpit digitale. Sono inclusi anche i sistemi come l’avviso di collisione frontale con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, il sistema lane keep assist, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control.

Il “Volante d’Oro” oggi occupa un posto d’onore nella sala dei trofei della nuova Opel Corsa. Non è infatti il primo premio vinto dalla piccola vettura a zero emissioni di grande successo. La giuria di AUTOBEST l’ha già nominata infatti “Best Buy Car of Europe 2020”. In Germania Opel Corsa ha vinto nella categoria delle compatte del “Company Car of the Year”. Auto Bild e Computer Bild le hanno consegnato il “Connected Car Award 2019”, si tratta inoltre della diciottesima Opel vincitrice del “Volante d’Oro”, la tradizione continua.