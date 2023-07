Porta Alexa in auto con te: l’offerta da non perdere

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Inizia oggi il Prime Day Amazon estivo, l’11 e il 12 luglio saranno le due giornate dedicate a sconti e promozioni speciali su una serie di prodotti selezionati per i clienti Prime.

Tantissime offerte esclusive su svariate categorie di prodotti che scadono a breve termine. C’è tempo, infatti, fino alle 23.59 di domani per consultare le offerte imperdibili dell’Amazon Prime Day e acquistare alcuni prodotti su Amazon a un prezzo scontato, in alcuni casi, fino al 50/60%.

L’attesissimo Prime Day dell’11 e 12 luglio 2023 è uno dei più importanti e imperdibili eventi per gli appassionati di shopping online. Una vera e propria festa dedicata agli abbonati di Amazon Prime, una corsa all’affare. Un segreto: non sei abbonato Prime? Puoi iscriverti sfruttando la prova gratuita di un mese. In tutti i negozi italiani sono iniziati i saldi, è bene non farsi scappare anche queste 48 ore di folli sconti sugli acquisti online. Raccomandiamo di fare attenzione alle offerte ingannevoli e di sfruttare solo le migliori promozioni lampo.

Una vera e propria pioggia di sconti su prodotti appartenenti a diverse categorie, anche per accessori auto e moto, prodotti per la pulizia e la manutenzione e molto altro ancora. Gli affari sono ufficialmente scattati alla mezzanotte di oggi e termineranno alle 23.59 di domani, 12 luglio.

Prime Day: quando conviene

È importante sapere che l’Amazon Prime Day può essere davvero conveniente se viene sfruttato per comprare dei prodotti davvero utili, ottenendo alcune delle offerte migliori dell’anno. Per sapere se stai facendo l’affare, sarebbe utile confrontare sempre i prezzi e vedere come cambiano nel tempo, durante l’anno. Certo è che durante il Prime Day le offerte sono convenienti, ma attenzione: compra solo quanto necessario, non farti ingolosire dagli sconti comprando qualsiasi cosa ti capiti sott’occhio.

Ci sono anche le offerte lampo, in genere disponibili solo per pochi minuti o fino a esaurimento scorte. Se non vuoi perdertele, controlla la pagina del prodotto che ti interessa poco prima dell’inizio dell’offerta e aggiungi l’articolo al carrello.

L’importanza delle recensioni

Fai sempre attenzione alle offerte, soprattutto a quelle imperdibili. Per evitare fregature ti consigliamo di controllare sempre le recensioni degli acquirenti sul venditore e sui suoi prodotti e quali sono le politiche di reso.

Le offerte in scadenza sui prodotti del comparto motori

L’Amazon Prime Day è un fenomeno che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo e da cui non sfugge nemmeno il comparto motori. Amazon propone, infatti, numerose offerte anche sugli articoli per auto, moto e camper, tra cui: i prodotti per la cura, la pulizia e la manutenzione dell’auto, l’abbigliamento per i motociclisti, gli strumenti più utili alla guida, gli articoli per gli amanti dei motorsport e i prodotti auto per l’estate.

Il miglior prodotto consigliato da Virgilio Motori

Oggi consigliamo uno dei migliori prodotti per trasformare la propria auto, anche datata, in un veicolo smart, in modo semplice ed economico, alla portata di tutti. In questi giorni potete approfittare delle offerte del Prime Day e acquistare il nuovo Amazon Echo Auto con un imperdibile sconto a 34,99 euro.

Amazon Echo Auto è l’assistente vocale Amazon Alexa, che in questo caso entra anche in auto. Può arrivare davvero ovunque, e non si tratta di uno dei soliti sistemi di infotainment moderni che troviamo oggi sulle auto di ultimissima generazione: Amazon Echo Auto può trasformare l’auto in una vettura moderna e smart.

Si tratta di un pratico dispositivo di piccole dimensioni da agganciare al cruscotto, con un supporto apposito. Ci sono i microfoni al suo interno, l’elettronica per gestirli e il chip Bluetooth che consente di collegare il dispositivo allo smartphone. Ovviamente per funzionare Amazon Echo Auto necessita della connessione Internet, che viene fornita dal cellulare connesso, tramite l’app Amazon. La ‘scatoletta’ quindi dopo aver ricevuto ed elaborato i comandi, li invia ad Amazon e in seguito è in grado di riprodurre la risposta usando gli altoparlanti.

In questo modo l’assistente vocale Amazon Alexa, ormai famosissimo, può essere installato anche su vetture datate, ovviamente prive di ogni sistema tecnologico all’avanguardia.