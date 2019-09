Porsche Taycan Turbo, l’elettrica con oltre 700 CV e un vero sound

editato in: da

Il mondo delle auto elettriche è ancora nuovo, tutto da scoprire, nonostante si stia espandendo a macchia d’olio.

Ormai tutte le Case automobilistiche sullo scenario globale hanno inserito nella loro gamma almeno una nuova proposta a zero emissioni e Porsche non è da meno. La sua prima elettrica è Taycan, che ormai conosciamo molto bene e di cui abbiamo parecchio parlato. Uno dei punti che poco convince ancora la clientela, soprattutto di modelli come quelli della Casa di Zuffenhausen o anche ad esempio della Audi e-Tron, della Tesla Model S o ancora della Jaguar i-Pace, è il sound.

Le vetture a zero emissioni infatti sono silenziose, e questo è un forte limite per quanto riguarda l’emozione e le sensazioni che si provano al volante. L’orecchio vuole sempre la sua parte e la nuova Porsche Taycan ha aggiunto una nuova opzione, l’Electric Sport Sound. Un dispositivo che permette di generare un rumore simile a quello di un normale motore termico, attraverso il sistema audio. È stato paragonato quasi a quello di un’astronave e con 500 euro in più (nonostante la Porsche Taycan costi già la modica cifra di 160mila euro e anche di più) si potrà aggiungere alla propria vettura elettrica.

Porsche Taycan è un’auto davvero eccezionale, la prima elettrica della Casa, offerta al momento nelle due versioni Turbo e Turbo S, quest’ultima è la più potente. Il motore elettrico arriva infatti a generare fino alla bellezza di 761 cavalli, 680 per la versione Turbo. I valori della coppia sono rispettivamente 1050 e 850 Nm, la Porsche Taycan sembra davvero volare sull’asfalto. La versione Turbo S scatta infatti da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi, 3.2 invece per la Taycan Turbo, entrambe raggiungono i 260 km/h di velocità massima.

L’ultima nata della casa di Stoccarda è la prima completamente elettrica del brand di auto di lusso. Una gran turismo dalle prestazioni eccezionali, che fa emozionare chi si trova alla guida, a qualsiasi andatura. Entrambe le versioni di Porsche Taycan a zero emissioni si potranno vedere sul mercato a partire dal mese di gennaio 2020, con prezzi di listino ovviamente non proprio alla portata di tutti, si parte da 158.817 euro per arrivare alla versione da 192.977 euro, esclusi gli optional.