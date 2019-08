Porsche Taycan, risultati da record per il prototipo elettrico

editato in: da

Porsche Taycan, l’auto elettrica che cambia la storia

Porsche sta lavorando agli ultimi dettagli della sua prima auto completamente elettrica, la Taycan di cui abbiamo già molto parlato.

Si tratta di una vettura sportiva a quattro porte che verrà lanciata sul mercato globale il 4 settembre 2019 a Berlino, proprio solo qualche giorno prima dell’apertura del Salone di Francoforte. Nei giorni scorsi la Casa ha provveduto ai test sulla pista sperimentale di Nardò, che esiste dal 1975 grazie a Fiat e che è stata acquisita dalla Casa di Zuffenhausen nel 2012.

La Porsche Taycan di pre-produzione usata sul circuito di prova è riuscita a coprire ben 3.424,845 km in 24 ore, una distanza da record, che può essere paragonata al percorso che divide la sede di Porsche che si trova ad Atlanta (Georgia) e dal Porsche Experience Center situato invece a Los Angeles, in California. Porsche Taycan elettrica ha mostrato tutte le sue qualità sulle lunghe distanze nonostante le temperature dell’aria fossero davvero altissime e la superficie della pista arrivasse anche fino a 54 gradi.

Nessuno stop durante i test della vettura elettrica, le uniche interruzioni sono state necessaria per i cambi dei driver e per le ricariche rapide. Stefan Weckbach, vicepresidente Product Line, ha dichiarato: “Taycan ha dominato senza problemi questa ambiziosa prova di resistenza e il risultato ottenuto a Nardò ha messo in evidenza i vantaggi della tecnologia a 800 Volt e il suo alto livello di maturità. Al lancio di Taycan sul mercato a fine dell’anno, avremo coperto oltre 5,95 milioni di km di prove in tutto il mondo”.

Porsche Taycan è il primo modello elettrico con una tensione di sistema di 800 Volt, che permette prestazioni che restano sempre elevate, oltretutto si riducono i tempi di ricarica e sono diminuiti gli ingombri del cablaggio e il peso. La nuova vettura elettrica della Casa libera tutta la sua potenza di più di 600 cavalli in tutto anche dopo aver accelerato più volte a brevi intervalli, oltre ad avere grande resistenza. Secondo i test effettuati l’auto inoltre è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Siamo pronti, manca pochissimo per vedere la Taycan sul mercato automobilistico globale, la nuova auto elettrica della Casa.