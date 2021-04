Porsche Taycan da oggi con un motore elettrico in meno

editato in: da

Porsche sfodera una nuova versione della elettrica Taycan. Si chiama Porsche Taycan Rwd, monta un solo motore e ha la trazione posteriore. La sportiva a zero emissioni è stata presentata lo scorso gennaio ed è sul mercato da marzo 2021.

Porsche Taycan è la prima vettura a trazione 100% elettrica della prestigiosa Casa di Stoccarda. Con la versione Rwd vengono introdotte in gamma novità sostanziali. Il recente modello infatti ha un solo propulsore anziché due, e ha la trazione posteriore anziché quella integrale. Le batterie possono essere invece di due tipi: la Performance Battery, di serie, eroga fino a 408 CV. L’altra, denominata Performance Battery Plus, opzionale, aumenta la spinta fino a 476 CV.

Rispetto alle altre Taycan (Turbo S, Turbo e la top di gamma Taycan 4S), la Rwd ha uno scatto inferiore. Passa da zero a 100 km/h in 5,4 secondi, mentre la velocità massima è autolimitata a 230 km/h. Le prestazioni non cambiano a seconda della batteria installata. Varia, invece, la carica massima. Con la Performance Battery si arriva fino a 225 kW, mentre con la Performance Battery Plus si sale a 270 kW. Entrambe passano dal 5% all’80% della capacità in 22,5 minuti e in soli 5 minuti accumulano l’energia necessaria per percorrere 100 km. L’autonomia della Taycan, a seconda della batteria, sfiora i 431 o i 484 km.

La nuova Taycan Rwd dispone della funzione Plug & Charge. Questa permette di effettuare la ricarica e i relativi pagamenti senza necessità di avere carte o app. È sufficiente infatti collegare il cavo per il rifornimento e la vettura stabilisce una comunicazione con la stazione di ricarica. Il processo si avvia da solo e i pagamenti vengono ci concludono in modo automatico.

L’abitacolo dell’ultima Taycan è impreziosito da interni parzialmente in pelle. I sedili comfort hanno la regolazione elettrica a 8 vie. Nonostante sia un’auto sportiva lo spazio a disposizione per i bagagli non manca. Il vano anteriore offre una capacità di 84 litri, quello posteriore di 407 litri.

A dispetto della pesante crisi delle immatricolazioni a livello globale, Porsche è riuscita a consegnare più di 20.000 Taycan nell’anno della pandemia da Coronavirus. Nel nostro Paese la sportiva elettrica è la quarta Porsche più venduta, dopo Macan, Cayenne e 911. Nel 2021 il marchio tedesco presenterà anche la versione Taycan 4 Cross Turismo.