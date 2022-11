Porsche svela la versione off-road per la Dakar

Fonte: Ufficio stampa Porsche La nuova Porsche 911 Dakar è stata presentata al Salone di Los Angeles 2022.

Si chiama Porsche 911 Dakar l’auto che al Salone di Los Angeles 2022 la Casa di Stoccarda ha appena svelato. Gli pneumatici sportivi, l’assetto rialzato da terra con tanto di funzione di sollevamento, ma anche i portapacchi, i ganci di traino e l’eventuale tenda da tetto sono solo alcune delle peculiarità di un gioiellino che celebra le potenzialità della 911 e rievoca allo stesso tempo anche la prima vittoria di Porsche al rally Parigi-Dakar del lontano 1984.

Le particolarità della nuova Porsche 911 Dakar

Porsche la definisce confortevole sia in fuoristrada che su strada, qualità che già s’intuiscono da vari elementi estetici che caratterizzano questa nuova 911 Dakar. In primis la notevole altezza da terra, di ben 5 cm superiore rispetto a quella di una 911 Carrera con sospensioni sportive. E se ciò non bastasse, alla bisogna, è possibile aumentarne ulteriormente l’altezza, di altri 3 cm, con un sistema di sollevamento del telaio apposito che le garantisce una notevole versatilità. Il bello è che tale soluzione è stata studiata non solo come escamotage per affrontare brevi tratti ostici, ma può restare attivo fino a 170 km/h.

L’altra peculiarità che fornisce alla nuova Porsche 911 Dakar il piglio da vero fuoristrada lo si trova negli pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain Plus, con battistrada profondo e fianchi rinforzati a garanzia di tenuta anche sui fondi più impegnativi. Per il resto, vanta uno spoiler fisso leggero in CFRP, dello stesso materiale del cofano del bagagliaio anteriore, i ganci di traino posti sia davanti che dietro, dei passaruota maggiorati e vari elementi di protezione in acciaio inox. Volendo è possibile pure attingere ad alcuni optional disponibili a richiesta, come ad esempio il portapacchi o la tenda da tetto. Dunque, un concetto totalmente opposto rispetto alla nuova Porsche 911 Sport Classic.

Motore, stile e prezzi della nuova 911 off-road

La nuova Porsche 911 Dakar, come anticipato, arriva con un pacchetto opzionale Rallye Design, basato su una finitura bicolore bianco-blu genziana metallizzato. Oltre alle strisce decorative in rosso e oro, il cliente può scegliere di apporre sulla fiancata un numero di gara fra 1 e 999, per un risultato generale che ricorda gli stilemi della vecchia vettura vincitrice della Parigi-Dakar del 1984, col logo “Roughroads” sulle portiere a mo’ di ciliegina.

Ciò detto, è tempo di dare qualche numero. Sotto li cofano la Nuova Porsche 911 Dakar nasconde un sei cilindri biturbo da tre litri, con potenza di 480 cavalli e coppia massima di 570 Nm, motore supportato da una trazione integrale gestita con cambio PDK a otto rapporti. Lo scatto da 0 a 100 km/h lo copre in appena 3,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 240 km/h, considerando gli pneumatici che monta. A completare il quadro vale la pena sottolineare pure la notevole leggerezza che gli ingegneri Porsche sono riusciti a raggiungere: appena 1.605 kg nonostante la detta dotazione “muscolosa”.

E il prezzo (qui il listino Porsche completo)? La nuova 911 Dakar costa 230.990 euro a cui bisogna aggiungerne altri 26.718 per avere il pacchetto Rallye Design; un’auto speciale che è già ordinabile da subito seppur limitata a 2.500 esemplari.