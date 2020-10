Porsche svela la variante più potente della linea Panamera

editato in: da

Porsche Panamera 2021, svelato il restyling: i nuovi motori

Oggi la nuova Panamera Turbo S E-Hybrid è la variante più potente della linea appena rinnovata, grazie all’abbinamento di un propulsore V8 biturbo da 4 litri con potenza di 571 CV a un motore elettrico da 136 CV.

L’autonomia elettrica di questo modello aumenta fino al 30% grazie all’inserimento di una nuova batteria da 17,9 kWh e a modalità di guida ottimizzate. Lo stesso vale anche per la nuova Panamera 4 E-Hybrid, la cui unità elettrica è integrata da un motore V6 biturbo da 2.9 litri con potenza di 330 CV, per una potenza totale di 462 CV. La gamma Panamera è completata dalla 4S, con 440 CV.

Oltre alla nuova Panamera 4S E-Hybrid con potenza complessiva di 560 CV, Porsche propone ora per la prima volta tre modelli Panamera ibridi plug-in, ciascuno in tre versioni: berlina sportiva, Executive e Sport Turismo. Il fulcro dell’architettura di trazione è costituito dal motore elettrico, che è integrato nel cambio PDK a doppia frizione e otto rapporti ed eroga 136 CV di potenza e una coppia massima di 400 Nm. Abbinato ai diversi propulsori endotermici disponibili per questa gamma, questo motore elettrico garantisce prestazioni di guida d’eccellenza.

La nuova Panamera 4S, con V6 biturbo da 2.9 litri e 440 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi con il pacchetto Sport Chrono. La velocità massima raggiunta è di 295 km/h. Nella parte anteriore vediamo la griglia più accentuata delle prese d’aria e le prese d’aria laterali maggiorate, proiettori dal design monolinea. La fascia luminosa sul retro è stata reinterpretata, le dotazioni disponibili su richiesta includono i gruppi ottici posteriori Exclusive Design oscurati con funzione Coming Home-Leaving Home dinamica, tre nuovi cerchi da 20 e 21 pollici e due nuovi colori per la carrozzeria, rosso metallizzato Cherry Metallic e marrone metallizzato Truffle Brown Metallic.

La risoluzione dello schermo è maggiore grazie al sistema Porsche Communication Management, che include inoltre nuove funzioni e servizi digitali, come ad esempio il comando vocale online ottimizzato Voice Pilot, il servizio Risk Radar con aggiornamenti sui segnali stradali e i pericoli presenti sul percorso, l’Apple CarPlay wireless e numerosi altri servizi Porsche Connect.

L’auto vanta migliori prestazioni laterali e maggiore precisione grazie a una generazione inedita di sistemi di controllo dello sterzo e nuovi pneumatici. L’ammiraglia della gamma, la Panamera Turbo S E-Hybrid, include nella dotazione standard tutti i sistemi di controllo e di regolazione del telaio attualmente disponibili.

I nuovi modelli Porsche Panamera possono già essere ordinati e arriveranno nelle concessionarie a partire da dicembre. In Italia, la Panamera 4 E-Hybrid sarà in vendita a partire da 117.088 euro. Il listino della 4S parte invece da 122.212 euro e la Turbo S E-Hybrid da 196.144 euro.