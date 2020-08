Porsche lancia la sfida a Tesla sul campo delle auto elettriche

editato in: da

Porsche lancia il guanto di sfida a Tesla: la Casa tedesca conferma annuncia una nuova offensiva nel campo dei modelli elettrici, mettendo nel mirino l’azienda californiana di Elon Musk, leader assoluta della mobilità a emissioni zero nel vasto mercato degli Stati Uniti d’America.

La sfida a Tesla è stata lanciata direttamente a Oliver Blume, l’amministratore delegato di Porsche nel corso di un’intervista rilasciata al Financial Times. Blume ha annunciato che il marchio tedesco sta preparando una grande offensiva rivolta al mercato americano.

L’anno scorso Porsche ha presentato l’auto sportiva elettrica Taycan, in vendita negli Stati Uniti a partire dall’inizio del 2020 e destinata a competere con la Model S di Tesla. Nonostante la pandemia di Covid-19, Blume ha dichiarato che non slitterà il lancio di nuovi modelli come il SUV Macan e le nuove versioni della Taycan, compresa una variante con un prezzo di listino più basso.

In attesa di scoprire la nuova gamma a emissioni zero, la Casa di Zuffenhausen ha appena presentato il restyling della Panamera con nuovi motori e un’anima sempre più ibrida. Porsche, marchio capace di generare un quarto dei profitti del gruppo Volkswagen, nei primi sei mesi dell’anno ha visto calare del 20% le vendite negli USA e del 18% quelle in Europa: numeri legati alla chiusura delle concessionarie durante il lockdown. Nel primo semestre dell’anno, però, il produttore teutonica ha generato un profitto operativo di 1,2 miliardi di euro e nel mese di luglio, grazie alla copiosa domanda dei modelli Taycan e Cayenne, ha fatto segnare un aumento del 18% delle vendite.

Secondo Blume nessun altro produttore europeo è stato in grado di generare gli stessi profitti nei primi mesi del 2020. A fare da traino alle vendite è stata la Cina, dove il calo di Porsche tra gennaio e giugno è stato del 7%, contro il -12% globale. Porsche non è la prima Casa automobilistica che vuole competere con Tesla: BMW ha lanciato la sfida a Elon Musk con le nuove elettriche X1 e Serie 5. La Casa californiana, inoltre, è stata messa da poco nel mirino anche da parte di Xpeng Motors, l’azienda cinese rivale di Tesla che vuole sbarcare nella borsa americana.