Porsche presenta il primo suv coupé Cayenne

editato in: da

Come aveva già dichiarato la Casa, il primo suv coupé di Porsche sarà proprio la nuova versione del Cayenne.

Un mezzo di grande successo, bello, amato e tanto apprezzato dalla clientela, oggi verrà realizzato per la prima volta in versione coupé, come è stato confermato ufficialmente nei giorni scorsi. Già entro la fine di quest’anno la nuova vettura sarà disponibile sul mercato per essere acquistata dai clienti che la aspettano con impazienza. Verrà organizzato un vero e proprio evento speciale, che è in programma per il mese in corso, dedicato alla presentazione ufficiale del nuovo Porsche Cayenne Coupé. Il modello, dopo la giornata creata ad hoc, avrà modo di fare differenti e numerose apparizioni in pubblico durante tutti i Saloni dedicati al mondo delle auto e le varie kermesse di motori nel mondo, ad esempio già il mese prossimo, come sappiamo, ci sarà il Salone di New York. Dopo di che arriverà finalmente e ufficialmente sul mercato.

Abbiamo visto poco fa le prime foto spia diffuse sul web da Carscoops, per questo motivo non possiamo che dire che le sue forme definitive sono ormai state decise e non avremo sorprese durante la presentazione della Casa del nuovo Porsche Cayenne Coupé. Il design riprenderà totalmente le linee della nuova generazione della vettura, ma la soluzione differente sarà decisamente visibile nella parte posteriore dell’auto, che mostrerà le forme classiche da coupé, per la prima volta utilizzate per proporre un suv di Porsche. I montanti sono spioventi proprio come è classico su questa tipologia di vetture, mentre si nota la presenza di un doppio spoiler, il primo sul lunotto e il secondo nella parte alta dei gruppi ottici che probabilmente si solleverà in velocità. I gruppi ottici sul retro sembrano avere dimensioni importanti e potrebbero avere un collegamento luminoso come versione standard della vettura, ma magari potrebbero rimanere isolati per distinguere questa nuova variante del suv.

Per quanto riguarda invece la parte tecnica della macchina eccezionale della Casa, non si vedranno delle grandi novità. Le motorizzazioni del nuovo Cayenne Coupé saranno praticamente le stesse del suv da cui deriva, quindi verrà probabilmente realizzata anche la variante Turbo in grado di sprigionare ben 550 Cv di potenza, con un motore 4.0 V8 biturbo. Nei prossimi giorni sicuramente avremo alcune informazioni più dettagliate riguardo la nuova versione del suv Porsche.