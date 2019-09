Porsche presenta l’elettrica Taycan al Salone di Francoforte

editato in: da

Ecco la Taycan: Porsche lancia la sfida a Tesla

Il Salone di Francoforte è alle porte e anche Porsche parteciperà, svelando al pubblico la sua prima vettura a zero emissioni.

Parliamo ovviamente della spettacolare Porsche Taycan, che è appena stata presentata in un evento globale che ha visto il reveal in luoghi scelti, in Europa, in Cina e negli Stati Uniti, come Paesi simbolo di tre forme di produzione sostenibile dell’energia differenti. L’auto 100% elettrica infatti è stata svelata contemporaneamente alle cascate del Niagara, nel parco eolico sull’Isola di Pingtan e nel parco fotovoltaico di Neuhardenberg, vicino a Berlino.

Oliver Blume, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG, ha dichiarato: “Taycan collega la nostra tradizione automobilistica con il futuro, lo fa portando avanti la storia ricca di successi del nostro marchio che da oltre 70 anni affascina ed emoziona le persone di tutto il mondo. Con oggi inizia una nuova era.”, lo ha detto con un pizzico di emozione.

Porsche Taycan è una berlina sportiva che ricorda la Porsche 911, l’icona del brand, simile alla nuova elettrica nelle proporzioni e nel design. Un’auto a quattro porte che inaugura il segmento delle elettriche e offre prestazioni e qualità di comportamento tipiche delle supercar della Casa, abbinate a caratteristiche che la rendono ideale anche per un utilizzo quotidiano.

Michael Steiner, membro del consiglio di amministrazione di Porsche AG con responsabilità per ricerca & sviluppo, ha dichiarato: “Avevamo promesso una vera Porsche per l’era della mobilità elettrica, cioè una sportiva affascinante in grado non solo di emozionare per i suoi contenuti tecnologici e il comportamento dinamico, ma anche di accendere la passione nelle persone di tutto il mondo, così come è stato per i leggendari modelli che l’hanno preceduta. Ora stiamo mantenendo la promessa fatta”.

Il debutto sul mercato di Porsche Taycan è accompagnato dalla presentazione ufficiale al pubblico al Salone di Francoforte, dove verranno svelate entrambe le versioni: Turbo S e Turbo, i prezzi di listino in Germania saranno rispettivamente di 185.456 euro e 152.136 euro. Le elettriche eccezionali che, entro la fine di quest’anno, saranno affiancate anche da altre versioni meno potenti ma sempre con la trazione integrale. Alla fine del 2020 potremo vedere anche la Porsche Taycan Cross Turismo.